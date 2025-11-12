Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko İsrail ekibini yıktı geçti!

EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko ile Maccabi Rapyd karşılaştı. Temsilcimiz, İsrail ekibi karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Beko İsrail ekibini yıktı geçti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 00:41
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 00:50

, 'nde Maccabi Rapyd'i 84-75 ile geçti. Güvenlik önlemleri sebebiyle Türkiye yerine 'da oynanan müsabakada, Fenerbahçe taraftarı takımını yalnız bırakmadı. Ayrıca bazı basketbolseverler, tribünde Filistin formasıyla oturdu ve soykırım karşıtı tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe Beko İsrail ekibini yıktı geçti!

Salon: SAP Garden

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Saulius Racys (Litvanya), Leandro Lezcano (Arjantin).

Fenerbahçe Beko: Bacot 2, Melli 8, Tucker 13, Tarık Biberovic 4, Hall 15, Birch 6, Baldwin 17, Boston, Onuralp Bitim, Jantunen 7, Colson 12.

Maccabi Rapyd: Hoard 13, Walker 7, Sorkin 22, Brissett 2, Blatt 2, Clark Iii 2, Santos, Lavi 5, Rayman 6, Dibartolomeo 2, Dowtin 8, Leaf 6.

1. Periyot: 20-15.

Devre: 40-30.

3. Periyot: 65-56.

5 faulle çıkan: Dk. 35.45 Melli (Fenerbahçe Beko), Dk. 38.58 Rayman (Maccabi Rapyd).

Fenerbahçe Beko İsrail ekibini yıktı geçti!

Sıkça Sorulan Sorular

MAÇA BAŞLARKEN NEDEN SAYGI DURUŞU GERÇEKLEŞTİRİLDİ?
Müsabaka öncesinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla ve bugün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçak sebebiyle, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'yi reddetmişti: Jonathan David için işler iyi gitmedi!
Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme: Yıldız orta saha ile görüşmeler başladı!
ETİKETLER
#Spor
#Almanya
#Fenerbahçe Beko
#Thy Avrupa Ligi
#Maccabi Rapyd
#Soykırım Karşıtı
#Sap Garden
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.