Fenerbahçe Beko İsrail ekibini yıktı geçti!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Rapyd'i 84-75 ile geçti. Güvenlik önlemleri sebebiyle Türkiye yerine Almanya'da oynanan müsabakada, Fenerbahçe taraftarı takımını yalnız bırakmadı. Ayrıca bazı basketbolseverler, tribünde Filistin formasıyla oturdu ve soykırım karşıtı tezahüratlarda bulundu.

Salon: SAP Garden

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Saulius Racys (Litvanya), Leandro Lezcano (Arjantin).

Fenerbahçe Beko: Bacot 2, Melli 8, Tucker 13, Tarık Biberovic 4, Hall 15, Birch 6, Baldwin 17, Boston, Onuralp Bitim, Jantunen 7, Colson 12.

Maccabi Rapyd: Hoard 13, Walker 7, Sorkin 22, Brissett 2, Blatt 2, Clark Iii 2, Santos, Lavi 5, Rayman 6, Dibartolomeo 2, Dowtin 8, Leaf 6.

1. Periyot: 20-15.

Devre: 40-30.

3. Periyot: 65-56.

5 faulle çıkan: Dk. 35.45 Melli (Fenerbahçe Beko), Dk. 38.58 Rayman (Maccabi Rapyd).