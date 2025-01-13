2. İletişim Şurası Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Nisan ayında yapılacak!

13 Ocak 2025 19:30 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 20:50

"Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen ve açılışını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı "2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı" tamamlandı.

Türkiye'de son olarak 2003 yılında düzenlenen İletişim Şurası'nın ardından dün Ankara'daki bir otelde "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temalı hazırlık çalıştayı yapıldı.

İletişim Başkanı Altun'un açılış konuşmasını yaptığı iki gün süren çalıştayda, Türkiye İletişim Modeli'nin bir uygulaması olarak Türkiye Yüzyılı​ vizyonuyla Türkiye iletişim politikalarının çok paydaşlı istişare mekanizmasıyla daha da güçlendirilmesi ve geleceğin iletişim anlayışının şekillendirilmesi hedeflendi.

16 BAŞLIKTA KONULAR ELE ALINDI

Çalıştayda 16 farklı başlıkta çalışma grubu yer aldı. Gruplar, "medya ve dezenformasyon", "afet ve kriz iletişimi", "sosyal medya ve yapay zeka", "dijital çağda birey ve toplum" gibi geniş yelpazedeki konular üzerinde çalışmalar yürüttü. Her çalışma grubu moderatör, raportör, alanında uzman katılımcılar ve özel olarak kodlanmış yapay zekâ kullanımından oluşan güçlü bir yapıyla desteklendi.

Şura kapsamında 16 başlıkta, 425 çalıştay katılımcısı ile kapsayıcı bir anlayışla iletişim konusunda çok yönlü çıktılar elde edildi, 27-30 kişiden oluşan çalışma grupları iki gün boyunca odak konular üzerinde tartıştı.

NİSAN AYINDA DÜZENLENECEK

"2. İletişim Şurası" ana programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla nisan ayında düzenlenmesi planlanıyor.

Nihai program kapsamında panel ve konuşmaların yanı sıra moderatörler tarafından çalışma gruplarının raporları sunulacak. Raporlar ve davetli tebliğler, "2. İletişim Şurası 2025" adıyla kitap hâlinde yayınlanacak.

16 KURUL TOPLANDI

1- Stratejik İletişim Çalışma Grubu

2- Medya ve Dezenformasyon Çalışma Grubu

3- Türkiye'de İletişim Eğitimi Çalışma Grubu

4- Kamu Diplomasisi Çalışma Grubu

5- Afet ve Kriz İletişimi Çalışma Grubu

6- Siyasal İletişim Çalışma Grubu

7- Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalışma Grubu

8- Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Çalışma Grubu

9- Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Yeni Yaklaşımlar Çalışma Grubu

10- Haber Üretimi ve Vatandaş Gazeteciliği Çalışma Grubu

11- Film ve Sinema Çalışmaları Çalışma Grubu

12- İletişim Sektörü ve Çalışma Şartları Çalışma Grubu

13- Dijital Çağda Birey ve Toplum Çalışma Grubu

14- Dijital Platformlar, Sosyal Medya ve Yapay Zeka Çalışma Grubu

15- İletişim Hukuku ve Yasal Düzenlemeler Çalışma Grubu

16- Markalaşma, Türkiye Markası ve İtibar Yönetimi Çalışma Grubu