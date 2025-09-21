Anadolu Üniversitesi'nden 2 alanda sınavsız eğitim fırsatı!

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Web Tasarımı ve Kodlama Ön Lisans Programları kapsamında öğrenci kabul ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı, turizm sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi hedefliyor.

STAJ ZORUNLULUĞU VAR

Program; servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro ve insan ilişkileri gibi alanlarda öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Özellikle örgün öğretime katılamayan bireyler için turizm sektöründe yer edinme imkânı sağlıyor. Program mezunları, konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve kamu kurumlarına bağlı ağırlama hizmeti veren birimlerde görev alabiliyor. Mezuniyet için tüm derslerin başarıyla tamamlanması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve 45 iş günü staj zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekiyor.

WEB TASARIMI VE KODLAMA ÖN LİSANS PROGRAMINDA İŞ ALANLARI

Web Tasarımı ve Kodlama Ön Lisans Programı; web tasarımı ve yazılım alanlarında ihtiyaç duyulan teknik bilgiye sahip nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında öğrencilere kullanıcı arayüzü tasarımı, görsel web tasarımı, web tabanlı kodlama, kullanıcı deneyimi (UX) ilkeleri, temel programlama dilleri ve web yayıncılığı gibi konularda hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor. Program, aynı zamanda bu alanda çalışan ve bilgi güncellemek isteyen bireyler için de önemli bir gelişim fırsatı sunuyor. Mezunlar, web tasarım ajanslarında, yazılım şirketlerinde, kurumsal iletişim birimlerinde, e-ticaret firmalarında ve freelance projelerde görev alabiliyor. Ayrıca isteyen mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) aracılığıyla lisans programlarına geçiş yapabiliyor.

Programlara yeni kayıtlarda en az lise veya dengi okul mezunları, dikey geçişlerde Meslek Yüksekokulu veya Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarından mezun adaylar, yatay geçişlerde örgün öğretimde öğrenci olup Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenimine devam etmek isteyenler, ikinci üniversite okuyacaklarda ise herhangi bir yükseköğretim programından mezun olan veya hâlen öğrenim gören öğrenciler, Açıköğretim Fakültesi mezunları ve yurt dışından mezun olan veya yabancı uyruklu adaylar başvuru yapabilecek.