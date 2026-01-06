Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan sınavın sonuçları için geri sayım başladı. MEB tarafından AÖL 1. dönem yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Giriş ekranı'ndan sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 16:21

MEB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem yazılı sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. 3 oturum olarak gerçekleştirilen sınavın soru ve cevap anahtarı ise 24 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştı. Sınavların sona ermesinin ardından ise öğrencilerin gözleri AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB tarafından binlerce öğrencinin beklediği sınav sonuç tarihi hakkında açıklama yapıldı. Öğrenciler tarafından AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceği merak ediliyor.

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre AÖL 1. dönem yazılı sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak. Öğrenciler sınavlarda 100 puan üzerinden değerlendirilecekler. Puan hesaplaması sırasında tam sayı çıkmadığı durumlarda ise puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanacağı belirtildi. Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptal edilen soru veya sorular ise değerlendirme dışı bırakılacak. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda sınav sorularının puan değerleri ise yeniden belirlenecek. Yanlış yapılan sorular doğru yapılan soruları hesaplama yapılırken etkilemeyecek. AÖL sınavlarında 4 yanlış, 1 doğruyu götürmüyor.

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçları MEB tarafından yapılan duyurunun ardından "Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Giriş Ekranı" üzerinden duyurulacak. Öğrenciler T.C. Kimlik No veya öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına erişim sağlayabilecekler. Ayrıca sisteme e-Devlet ile de giriş yapılabiliyor.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AÖL 4 YILLIK KAÇ KREDİYLE MEZUN OLUNUR?

AÖL'den mezun olabilmek için öğrencilerin en az 192 kredi alması gerekiyor. Öğrenciler AÖL'den 8 dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydı ile mezun olabiliyorlar.

ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.