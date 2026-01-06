AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

MEB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem yazılı sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. 3 oturum olarak gerçekleştirilen sınavın soru ve cevap anahtarı ise 24 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştı. Sınavların sona ermesinin ardından ise öğrencilerin gözleri AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB tarafından binlerce öğrencinin beklediği sınav sonuç tarihi hakkında açıklama yapıldı. Öğrenciler tarafından AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceği merak ediliyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre AÖL 1. dönem yazılı sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak. Öğrenciler sınavlarda 100 puan üzerinden değerlendirilecekler. Puan hesaplaması sırasında tam sayı çıkmadığı durumlarda ise puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanacağı belirtildi. Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptal edilen soru veya sorular ise değerlendirme dışı bırakılacak. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda sınav sorularının puan değerleri ise yeniden belirlenecek. Yanlış yapılan sorular doğru yapılan soruları hesaplama yapılırken etkilemeyecek. AÖL sınavlarında 4 yanlış, 1 doğruyu götürmüyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçları MEB tarafından yapılan duyurunun ardından "Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Giriş Ekranı" üzerinden duyurulacak. Öğrenciler T.C. Kimlik No veya öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına erişim sağlayabilecekler. Ayrıca sisteme e-Devlet ile de giriş yapılabiliyor.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL 4 YILLIK KAÇ KREDİYLE MEZUN OLUNUR?

AÖL'den mezun olabilmek için öğrencilerin en az 192 kredi alması gerekiyor. Öğrenciler AÖL'den 8 dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydı ile mezun olabiliyorlar.