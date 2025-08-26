Bir kişi bile tercih etmedi! Bu üniversitede en gözde bölümler boş kaldı

Milyonlarca gencin heyecanla beklediği üniversite tercih sonuçları dün açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin kontenjan durumları da ortaya çıktı.

BİR KİŞİ BİLE TERCİH ETMEDİ

Yerleştirme sonuçlarına göre, Şırnak Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği için ayrılan 10 kişilik ve Maden Mühendisliği için ayrılan 15 kişilik kontenjana hiçbir başvuru yapılmadı. Böylece her iki bölüm tamamen boş kaldı.



Özellikle Gabar Dağı’nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirilen petrol keşfinin ardından açılan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü’nde ise 21 kontenjandan yalnızca 10’u doldu.

2 YILLIKLAR DOLDU

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde de 10 kişilik kontenjana sadece 2 öğrenci yerleşti. Buna karşılık, üniversitenin diğer lisans programları ile 2 yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinde tüm kontenjanların dolduğu bildirildi.