Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bir kişi bile tercih etmedi! Bu üniversitede en gözde bölümler boş kaldı

ÖSYM dün milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanmasının ardından Şırnak Üniversitesi'nde çok ilginç bir şey yaşandı. Üniversitenin iki bölümünü kimse tercih etmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bir kişi bile tercih etmedi! Bu üniversitede en gözde bölümler boş kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 14:34

Milyonlarca gencin heyecanla beklediği üniversite tercih sonuçları dün açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin kontenjan durumları da ortaya çıktı.

Bir kişi bile tercih etmedi! Bu üniversitede en gözde bölümler boş kaldı

BİR KİŞİ BİLE TERCİH ETMEDİ

Yerleştirme sonuçlarına göre, Şırnak Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği için ayrılan 10 kişilik ve Maden Mühendisliği için ayrılan 15 kişilik kontenjana hiçbir başvuru yapılmadı. Böylece her iki bölüm tamamen boş kaldı.

Bir kişi bile tercih etmedi! Bu üniversitede en gözde bölümler boş kaldı


Özellikle Gabar Dağı’nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirilen petrol keşfinin ardından açılan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü’nde ise 21 kontenjandan yalnızca 10’u doldu.

Bir kişi bile tercih etmedi! Bu üniversitede en gözde bölümler boş kaldı

2 YILLIKLAR DOLDU

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde de 10 kişilik kontenjana sadece 2 öğrenci yerleşti. Buna karşılık, üniversitenin diğer lisans programları ile 2 yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinde tüm kontenjanların dolduğu bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Üniversite ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ek tercih kılavuzu
Üniversite kayıt için gerekli belgeler! 2025-2026 eğitim dönemi üniversite kayıtları başlıyor
ETİKETLER
#Yaşam
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.