Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Fatih’te Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin temeli atıldı

Fatih Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla atıldı. Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreniyle birlikte düzenlenen etkinlikte hem spor yatırımları hem de gençlik projeleri ön plana çıktı. Bakan Bak, sporu gençler için bir koruma kalkanı olarak nitelendirirken, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da “Fatih, gençliğiyle geleceğe hazırlanıyor” mesajı verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatih’te Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin temeli atıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 17:03

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı ’ın gençlik ve spor alanına verdiği desteklere dikkat çekti.

Fatih’te Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin temeli atıldı

Sporun sadece bedensel gelişim değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberlik açısından da stratejik bir önem taşıdığını vurgulayan Bak, şu ifadeleri kullandı:

’te yapılan eserler ortada. Sporun içinden gelen, gençliğini futbola adamış Sayın Cumhurbaşkanımızın Fatih’e verdiği destek çok önemli. Fatih demek ’un özü, kalbi demek. Fatih ayağa kalkarsa, İstanbul ayağa kalkar.”

Fatih’te Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin temeli atıldı

Bakan Bak ayrıca ailelere çağrı yaptı: “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporu tercih etmeliyiz. Sporun birleştirici, iyileştirici ve koruyucu yönünü mutlaka kullanmalıyız. Ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı spor tesislerimize getirin. Spor yapan bir genç, hem sağlıklı olur hem de disiplin kazanır.”

Fatih’te Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin temeli atıldı

Başkan Turan: “Fatih’in dördüncü yüzme havuzu yolda”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise son yıllarda ilçede yapılan spor yatırımlarına değinerek Fatih’in her mahallesine spor kültürü kazandırmayı hedeflediklerini söyledi:

“Son 6-7 yılda Fatih’te gençlerimiz için büyük bir seferberlik başlattık. Bugüne kadar 17 spor tesisini ilçemize kazandırdık. Bugün temelini attığımız Mimar Sinan Spor Kompleksi ise bu vizyonun yeni bir adımıdır. Kompleksimizde yüzme havuzundan basketbol sahalarına, fitness alanlarından kitap kafeye kadar gençlerin ihtiyaç duyacağı tüm imkânlar bulunacak. İnşallah ilçemizin dördüncü yüzme havuzunu da bir yıl içinde tamamlayarak hizmete açacağız.”

Fatih’te Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin temeli atıldı

Yaz Spor Okulları’ndan 7.700 Öğrenci Yararlanıyor

Tören, Fatih Belediyesi’nin bu yaz döneminde düzenlediği Yaz Spor Okulları’nın kapanışıyla da birleşti. 14 farklı branşta eğitim alan 7.700 öğrenci, gösterileriyle programa renk kattı. Jimnastikten basketbola, yüzmeden futbola kadar birçok alanda hünerlerini sergileyen çocuklar, ailelerinden de büyük alkış aldı.

Fatih’te Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin temeli atıldı

Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleşti. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı. Sporcuların gösterileri ve çocukların coşkulu katılımı, etkinliği adeta bir şölene dönüştürdü.

ETİKETLER
#istanbul
#recep tayyip erdoğan
#fatih
#gençlik ve spor bayramı
#Spor Tesisleri
#Mimar Sinan Spor Kompleksi
#Yaz Spor Okulları
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.