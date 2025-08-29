Fatih’te Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin temeli atıldı

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik ve spor alanına verdiği desteklere dikkat çekti.

Sporun sadece bedensel gelişim değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberlik açısından da stratejik bir önem taşıdığını vurgulayan Bak, şu ifadeleri kullandı:

“Fatih’te yapılan eserler ortada. Sporun içinden gelen, gençliğini futbola adamış Sayın Cumhurbaşkanımızın Fatih’e verdiği destek çok önemli. Fatih demek İstanbul’un özü, kalbi demek. Fatih ayağa kalkarsa, İstanbul ayağa kalkar.”

Bakan Bak ayrıca ailelere çağrı yaptı: “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporu tercih etmeliyiz. Sporun birleştirici, iyileştirici ve koruyucu yönünü mutlaka kullanmalıyız. Ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı spor tesislerimize getirin. Spor yapan bir genç, hem sağlıklı olur hem de disiplin kazanır.”

Başkan Turan: “Fatih’in dördüncü yüzme havuzu yolda”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise son yıllarda ilçede yapılan spor yatırımlarına değinerek Fatih’in her mahallesine spor kültürü kazandırmayı hedeflediklerini söyledi:

“Son 6-7 yılda Fatih’te gençlerimiz için büyük bir seferberlik başlattık. Bugüne kadar 17 spor tesisini ilçemize kazandırdık. Bugün temelini attığımız Mimar Sinan Spor Kompleksi ise bu vizyonun yeni bir adımıdır. Kompleksimizde yüzme havuzundan basketbol sahalarına, fitness alanlarından kitap kafeye kadar gençlerin ihtiyaç duyacağı tüm imkânlar bulunacak. İnşallah ilçemizin dördüncü yüzme havuzunu da bir yıl içinde tamamlayarak hizmete açacağız.”

Yaz Spor Okulları’ndan 7.700 Öğrenci Yararlanıyor

Tören, Fatih Belediyesi’nin bu yaz döneminde düzenlediği Yaz Spor Okulları’nın kapanışıyla da birleşti. 14 farklı branşta eğitim alan 7.700 öğrenci, gösterileriyle programa renk kattı. Jimnastikten basketbola, yüzmeden futbola kadar birçok alanda hünerlerini sergileyen çocuklar, ailelerinden de büyük alkış aldı.

Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleşti. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı. Sporcuların gösterileri ve çocukların coşkulu katılımı, etkinliği adeta bir şölene dönüştürdü.