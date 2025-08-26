Menü Kapat
26°
Eğitim
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

ÖSYM, Türk öğrencileri mağdur etti iddiası! YÖK’ten açıklama geldi

ÖSYM’nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği yönünde iddialara ilişkin YÖK'ten açıklama geldi. YÖK, bahsi geçen iddiayı yalanladı.

ÖSYM, Türk öğrencileri mağdur etti iddiası! YÖK’ten açıklama geldi
Yükseköğretim Kurulu, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan ‘ÖSYM’nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız olarak üniversitelere yerleştirip Türk öğrencileri mağdur ettiği’ iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. YÖK, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ve dezenformasyon niteliği taşıdığını bildirdi.

ÖSYM, Türk öğrencileri mağdur etti iddiası! YÖK’ten açıklama geldi

YKS KONTENJANLARINI KULLANMIYORLAR

Açıklamada, Türkiye’de uluslararası öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ya da uluslararası geçerliliğe sahip sınav sonuçlarıyla üniversitelere kabul edildiği vurgulanarak, bu öğrencilerin YKS kontenjanlarını kullanmadığı ve yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının YKS’ye başvurabildiği ifade edildi.

"ÖĞRENCİ SAYISININ SADECE YÜZDE BEŞİ..."

Üniversitede uluslararası öğrencilere ayrılmış kontenjan oranının her program için ayrı ayrı belirlendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası öğrenci oranı toplam öğrenci sayısının yüzde beşi civarındadır. Kontenjanlar üniversitelerin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenmektedir. Uluslararası öğrencilerin kabulü üniversitelerce onaylanan uluslararası sınavlar ile TR-YÖS puanları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de öğrenim gören bu öğrenciler, ülkeler arası dostluk köprüleri kurmalarıyla büyük önem taşımaktadır. Bugün 194’ü bulan ülkede Türk üniversitelerinden uluslararası mezunlarımız bulunmaktadır. Bu kimseler ülkemizde edindikleri bilgi ve becerilerini, kendi ülkeleriyle ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacak şekilde geleceğe taşımışlardır. Kamuoyunun, resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı bilgilere itibar etmesi; ülkemizin eğitim sistemine ve uluslararası ilişkilerimize zarar vermeye dönük asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur"

#Gündem
#Eğitim
