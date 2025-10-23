10 lüks araca el kondu! Toplam değerleri 288 milyon TL

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin, sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.

KAMU ZARARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Türkiye Yüzyılı – Ticaretin Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaları kapsamında yapılan detaylı incelemeler sonucu, sahte belgelerle araç değerleri düşük gösterilerek 46 milyon TL kamu zararına yol açılmasının önüne geçildi.

Bu çerçevede toplam 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.