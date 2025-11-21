Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

1+1 konutta en fazla getiri bu illerde: Ucuza alıp pahalıya kiralıyorlar! Bu şehirlerde evi olan yaşadı

Kasım 21, 2025 11:34
1
1+1 konutta en fazla getiri bu illerde: Ucuza alıp pahalıya kiralıyorlar! Bu şehirlerde evi olan yaşadı

Türkiye'de konut kiraları kiracılar tarafından önemli bir gider kalemine dönüşmüş durumda. Madalyonun öteki yüzünde ise ev sahipleri için bir gelir kapısına dönüşmüş durumda.  İşte ortalama satış fiyatına oranla ortalama kira bedeli dikkate alındığında getirisi en yüksek iller.    

2

Türkiye’de bu yılın 10 aylık döneminde 1 milyon 293 bin 33 adet konut satışı gerçekleşirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %16,2’lik artışa işaret etti. Yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarında da en fazla 1+1 daireler tercih edilmeye devam ediyor.

3

Türkiye genelinde 30 büyükşehirdeki fiyatlar dikkate alındığında, 1+1 dairelerin ortalama fiyatları 1 milyon 414 bin TL’den başlıyor ve 4 milyon 374 bin TL’ye kadar yükseliyor. Ancak kira getirilerine göre bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

4

 1+1 DAİRE FİYATLARI VE KİRA GETİRİLERİ

Endeksa verilerine göre Ekim 2025 itibarıyla, 30 büyükşehirde 1+1 konutların ortalama fiyatları ve ortalama yıllık kira getirileri şöyle oluşuyor:

-Kayseri: 1.617.899 TL (%13,16)

5

-Malatya: 1.528.260 TL (%11,77)

-Kahramanmaraş: 1.576.538 TL (%11,62)

-Şanlıurfa: 1.426.104 TL (%11,13)

6

-Gaziantep: 1.414.465 TL (%10,84)

-Adana: 1.602.645 TL (%10,77)

-Erzurum: 1.850.255 TL (%10,16)

7

-Hatay: 1.734.950 TL (%10,16)

-Diyarbakır: 1.812.104 TL (%10,00)

-Konya: 1.721.395 TL (%9,96)

8

-Sakarya: 1.913.400 TL (%9,34)

-Mersin: 2.153.400 TL (%9,03)

-Van: 1.755.960 TL (%8,85)

9

-Tekirdağ: 2.384.040 TL (%8,68)

-Bursa: 2.284.880 TL (%8,66)

-Kocaeli: 2.991.940 TL (%8,63)

10

-Eskişehir: 1.947.720 TL (%8,45)

-Manisa: 2.699.220 TL (%8,32)

-Ankara: 3.715.656 TL (%8,28)

11

-İzmir: 3.083.685 TL (%8,08)

-İstanbul: 4.374.090 TL (%8,03)

-Trabzon: 2.703.360 TL (%7,95)

12

-Denizli: 2.010.030 TL (%7,94)

-Muğla: 3.665.880 TL (%7,90)

-Samsun: 2.298.890 TL (%7,54)

13

-Antalya: 3.236.859 TL (%7,35)

-Balıkesir: 3.158.280 TL (%7,25)

-Aydın: 3.216.660 TL (%6,49)

14

RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?

-Sanayi ve üniversite şehri de olarak da bilinen Kayseri, 1+1 konutlarda, satış fiyatına göre en yüksek yıllık kira getirisini sunan il olarak öne çıkıyor.

-Türkiye genelinde büyükşehirler bazında ortalama fiyatlara göre 1+1 konutların en ucuz olduğu ilk 3 şehir ise Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya… Bu 3 şehir de 1+1 konutlarda kira getirisi en yüksek iller arasında yer alıyor.

15

İSTANBUL İLK 10'DA YOK 

-İstanbul, 1+1 konut tipinde 4 milyon TL ortalama fiyatı aşan tek şehir olarak öne çıkarken; konut yatırımcısının ilk tercihi olan mega kent, yıllık kira getirisinde ilk 10 il arasında yer almıyor.

-Konya, Eskişehir, Bursa gibi öğrenci nüfusunun yoğun olduğu büyük şehirler yıllık kira getirisinde orta sıralarda konumlanıyor.

 

16

TURİZM ŞEHİRLERİ GERİLERDE KALDI 

-Marmara Bölgesinde Sakarya, %9,34 getiri ile en fazla getiri sunan il oluyor.

-Ankara ve İzmir’in yanı sıra Antalya, Muğla ve Aydın gibi turizmde öne çıkan şehirler ise daha pahalı konut fiyatları sebebiyle 1+1 konutlarda daha düşük getiri vadediyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.