1+1 konutta en fazla getiri bu illerde: Ucuza alıp pahalıya kiralıyorlar! Bu şehirlerde evi olan yaşadı

RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?

-Sanayi ve üniversite şehri de olarak da bilinen Kayseri, 1+1 konutlarda, satış fiyatına göre en yüksek yıllık kira getirisini sunan il olarak öne çıkıyor.

-Türkiye genelinde büyükşehirler bazında ortalama fiyatlara göre 1+1 konutların en ucuz olduğu ilk 3 şehir ise Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya… Bu 3 şehir de 1+1 konutlarda kira getirisi en yüksek iller arasında yer alıyor.