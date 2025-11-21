1+1 konutta en fazla getiri bu illerde: Ucuza alıp pahalıya kiralıyorlar! Bu şehirlerde evi olan yaşadı

Kategoriler
Türkiye'de konut kiraları kiracılar tarafından önemli bir gider kalemine dönüşmüş durumda. Madalyonun öteki yüzünde ise ev sahipleri için bir gelir kapısına dönüşmüş durumda. İşte ortalama satış fiyatına oranla ortalama kira bedeli dikkate alındığında getirisi en yüksek iller.
Türkiye’de bu yılın 10 aylık döneminde 1 milyon 293 bin 33 adet konut satışı gerçekleşirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %16,2’lik artışa işaret etti. Yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarında da en fazla 1+1 daireler tercih edilmeye devam ediyor.
Türkiye genelinde 30 büyükşehirdeki fiyatlar dikkate alındığında, 1+1 dairelerin ortalama fiyatları 1 milyon 414 bin TL’den başlıyor ve 4 milyon 374 bin TL’ye kadar yükseliyor. Ancak kira getirilerine göre bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.
1+1 DAİRE FİYATLARI VE KİRA GETİRİLERİ
Endeksa verilerine göre Ekim 2025 itibarıyla, 30 büyükşehirde 1+1 konutların ortalama fiyatları ve ortalama yıllık kira getirileri şöyle oluşuyor:
-Kayseri: 1.617.899 TL (%13,16)
-Malatya: 1.528.260 TL (%11,77)
-Kahramanmaraş: 1.576.538 TL (%11,62)
-Şanlıurfa: 1.426.104 TL (%11,13)
-Gaziantep: 1.414.465 TL (%10,84)
-Adana: 1.602.645 TL (%10,77)
-Erzurum: 1.850.255 TL (%10,16)
-Hatay: 1.734.950 TL (%10,16)
-Diyarbakır: 1.812.104 TL (%10,00)
-Konya: 1.721.395 TL (%9,96)
-Sakarya: 1.913.400 TL (%9,34)
-Mersin: 2.153.400 TL (%9,03)
-Van: 1.755.960 TL (%8,85)
-Tekirdağ: 2.384.040 TL (%8,68)
-Bursa: 2.284.880 TL (%8,66)
-Kocaeli: 2.991.940 TL (%8,63)
-Eskişehir: 1.947.720 TL (%8,45)
-Manisa: 2.699.220 TL (%8,32)
-Ankara: 3.715.656 TL (%8,28)
-İzmir: 3.083.685 TL (%8,08)
-İstanbul: 4.374.090 TL (%8,03)
-Trabzon: 2.703.360 TL (%7,95)
-Denizli: 2.010.030 TL (%7,94)
-Muğla: 3.665.880 TL (%7,90)
-Samsun: 2.298.890 TL (%7,54)
-Antalya: 3.236.859 TL (%7,35)
-Balıkesir: 3.158.280 TL (%7,25)
-Aydın: 3.216.660 TL (%6,49)
RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?
-Sanayi ve üniversite şehri de olarak da bilinen Kayseri, 1+1 konutlarda, satış fiyatına göre en yüksek yıllık kira getirisini sunan il olarak öne çıkıyor.
-Türkiye genelinde büyükşehirler bazında ortalama fiyatlara göre 1+1 konutların en ucuz olduğu ilk 3 şehir ise Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya… Bu 3 şehir de 1+1 konutlarda kira getirisi en yüksek iller arasında yer alıyor.
İSTANBUL İLK 10'DA YOK
-İstanbul, 1+1 konut tipinde 4 milyon TL ortalama fiyatı aşan tek şehir olarak öne çıkarken; konut yatırımcısının ilk tercihi olan mega kent, yıllık kira getirisinde ilk 10 il arasında yer almıyor.
-Konya, Eskişehir, Bursa gibi öğrenci nüfusunun yoğun olduğu büyük şehirler yıllık kira getirisinde orta sıralarda konumlanıyor.
TURİZM ŞEHİRLERİ GERİLERDE KALDI
-Marmara Bölgesinde Sakarya, %9,34 getiri ile en fazla getiri sunan il oluyor.
-Ankara ve İzmir’in yanı sıra Antalya, Muğla ve Aydın gibi turizmde öne çıkan şehirler ise daha pahalı konut fiyatları sebebiyle 1+1 konutlarda daha düşük getiri vadediyor.