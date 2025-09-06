19 milyon öğrenci okula başlıyor: TESK’ten çocukların güvenliği için kritik çağrı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 2025-2026 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala önemli uyarılarda bulundu. Yaklaşık 19 milyon öğrencinin sınıf sıralarına oturacağını hatırlatan Palandöken, çocukların huzurlu ve güvenli bir eğitim dönemi geçirmesi için ailelerden okul yönetimlerine, servis şoförlerinden kolluk kuvvetlerine kadar herkesin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaptı.

“GÜVENSİZ SERVİSLERDEN UZAK DURALIM”

Özellikle okul servisleri konusunda velilere dikkatli olmaları çağrısında bulunan Palandöken, belgesiz ve güvenlik şartlarını taşımayan araçlardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini söyledi. “Biraz ucuz olsun” düşüncesiyle tercih edilen, denetimsiz ve kayıt dışı servislerin çocukların hayatını riske atabileceğini belirterek, yalnızca sertifikalı, meslek odasına kayıtlı ve periyodik bakımları yapılmış araçların tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM ÇAĞRISI

Palandöken, okul önlerinde satılan hijyenik olmayan yiyecek ve içecekler konusunda da aileleri uyardı. Çocukların merdiven altı üretimlerden, zararlı alışkanlıklara yol açabilecek ortamlardan ve özellikle uyuşturucu satıcılarından korunması gerektiğini dile getirdi. Bu noktada emniyet güçleri, zabıta ve okul yönetimlerinin iş birliği içinde çalışması gerektiğini belirtti.

“ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

Çocukların huzurlu bir şekilde eğitim görmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Palandöken, servis şoförlerinin trafik kurallarına uyması, hız yapmaması ve öğrencilere karşı hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti. Velilerin de bu süreçte sorumluluk üstlenmesi gerektiğini hatırlatarak, “Çocuklarımızı tecrübeli şoförlere emanet edeceğiz ama kontrolü de elden bırakmayacağız. Aileler, okul yönetimi, emniyet güçleri ve esnaf olarak sürekli iletişim halinde olmalı, ortak hareket etmeliyiz” dedi.