TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamadan önce yaptığı açıklamada okul çevrelerinde güvenliğin önemine dikkat çekti. Ailelere, güvenlik güçlerine ve okul yönetimlerine sorumluluk düştüğünü hatırlatan Palandöken, “Bu yıl yaklaşık 19 milyon öğrenci ders başı yapacak. Bizim en önemli görevimiz, çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 11:17

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu () Başkanı Bendevi Palandöken, 2025-2026 öğretim yılına sayılı günler kala önemli uyarılarda bulundu. Yaklaşık 19 milyon öğrencinin sınıf sıralarına oturacağını hatırlatan Palandöken, çocukların huzurlu ve güvenli bir eğitim dönemi geçirmesi için ailelerden okul yönetimlerine, şoförlerinden kolluk kuvvetlerine kadar herkesin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaptı.

19 milyon öğrenci okula başlıyor: TESK’ten çocukların güvenliği için kritik çağrı

“GÜVENSİZ SERVİSLERDEN UZAK DURALIM”

Özellikle okul servisleri konusunda velilere dikkatli olmaları çağrısında bulunan Palandöken, belgesiz ve şartlarını taşımayan araçlardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini söyledi. “Biraz ucuz olsun” düşüncesiyle tercih edilen, denetimsiz ve kayıt dışı servislerin çocukların hayatını riske atabileceğini belirterek, yalnızca sertifikalı, meslek odasına kayıtlı ve periyodik bakımları yapılmış araçların tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

19 milyon öğrenci okula başlıyor: TESK’ten çocukların güvenliği için kritik çağrı

OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM ÇAĞRISI

Palandöken, okul önlerinde satılan hijyenik olmayan yiyecek ve içecekler konusunda da aileleri uyardı. Çocukların merdiven altı üretimlerden, zararlı alışkanlıklara yol açabilecek ortamlardan ve özellikle uyuşturucu satıcılarından korunması gerektiğini dile getirdi. Bu noktada emniyet güçleri, zabıta ve okul yönetimlerinin iş birliği içinde çalışması gerektiğini belirtti.

19 milyon öğrenci okula başlıyor: TESK’ten çocukların güvenliği için kritik çağrı

“ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

Çocukların huzurlu bir şekilde eğitim görmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Palandöken, servis şoförlerinin trafik kurallarına uyması, hız yapmaması ve öğrencilere karşı hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti. Velilerin de bu süreçte sorumluluk üstlenmesi gerektiğini hatırlatarak, “Çocuklarımızı tecrübeli şoförlere emanet edeceğiz ama kontrolü de elden bırakmayacağız. Aileler, okul yönetimi, emniyet güçleri ve esnaf olarak sürekli iletişim halinde olmalı, ortak hareket etmeliyiz” dedi.

