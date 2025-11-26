Menü Kapat
17°
6 yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türk hava sahasında bu gece uygulanmaya başlayacak

DHMİ tarafından çalışmaları 2019'da başlatılan Türk hava sahasında 'serbest rota hava sahası' uygulaması bu gece itibarıyla başlıyor. işte uçuş sürelerinin kısalmasını da sağlayacak o uygulamanın detayları...

26.11.2025
26.11.2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılıkta önemli bir reform niteliği taşıyan "Serbest Rota Hava Sahası (Free Route Airspace-FRA)" uygulamasının, Devlet Hava Meydanları İşletmesince (DHMİ) bu geceden itibaren 'nda FL305 (30 bin 500 feet üstü) ve üzerindeki seviyelerde devreye alınacağını duyurdu.

6 yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türk hava sahasında bu gece uygulanmaya başlayacak

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, FRA'nın ülke hava sahasında uygulanmaya alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

DHMİ ile Türk havacılık tarihinde kritik bir adımı daha hayata geçireceklerini belirten Uraloğlu, "Havacılıkta önemli bir reform niteliği taşıyan FRA uygulaması, DHMİ tarafından bu geceden itibaren Türk Hava Sahası'nda FL305 ve üzerindeki seviyelerde devreye alınacak. Hava araçlarına, belirlenen giriş ve çıkış noktaları arasında klasik uçuş rotalarına bağlı kalmaksızın, serbestçe uçuş planlama imkanı tanıyan FRA, uçuş sürelerinde kısalma, ve karbon salınımının azaltılması gibi hem ekonomik hem de çevresel alanlarda büyük kazanımlar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

6 yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türk hava sahasında bu gece uygulanmaya başlayacak

2019'DAN BU YANA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Uraloğlu, Türkiye'de FRA'ya geçiş için yürütülen kapsamlı çalışmaların, DHMİ tarafından 2019'da başlatıldığını hatırlatarak, bu süreçte hava sahası düzenlemelerinden trafik akışının daha emniyetli ve hızlı yönetilebilmesi için yeni operasyonel yöntemler geliştirmeye yönelik birçok alanda çalışma yaptıklarını kaydetti.

Uluslararası standart ve gerekliliklerle uyumlu usulleri olgunlaştırarak, FRA için gerekli tüm süreçleri tamamladıklarını aktaran Uraloğlu, "Ayrıca, DHMİ'nin öncülüğünde Eurocontrol ile yapılan anlaşma kapsamında, Ocak-Mayıs 2022 döneminde yaklaşık 400 hava trafik kontrolörünün katılımıyla, Eurocontrol İnovasyon Merkezi'nde gerçek zamanlı simülasyonlar gerçekleştirildi. Bu süreç yeni düzenlemelerin güvenle uygulanmasını, kontrolörlerin sisteme adaptasyonunu, operasyonel güvenlik analizlerinin başarıyla tamamlanmasını sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

6 yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türk hava sahasında bu gece uygulanmaya başlayacak

Uraloğlu, uygulamanın 2025-2026 kış döneminde, gece yerel saatle 23.00 ile 05.00 arasında yürütüleceğine değinerek, 2026-2027 kış döneminden itibaren ise 24 saat esasına göre tam zamanlı hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

6 yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türk hava sahasında bu gece uygulanmaya başlayacak

'UÇUŞ SÜRELERİNİN KISALMASI MÜMKÜN'

Sistemin devreye alınmasıyla hava araçlarının daha kısa ve verimli rotaları tercih edebileceğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Uygulamanın ilk aşamasından elde edilecek geri bildirimler doğrultusunda, FL305 olan alt limiti Avrupa'daki örneklere benzer şekilde daha aşağı seviyelere çekmeyi değerlendireceğiz. Bu kapsamda, ülkemizde sürdürülen Hava Sahasının Esnek Kullanımı (FUA) çalışmalarının 10 bin feet-FL285 aralığını kapsayacak şekilde genişletilebilmesi halinde, FRA'nın daha düşük irtifalarda uygulanmasının da önü açılacak. Bu gelişmenin hayata geçmesiyle, Türkiye iç hat uçuşlarında serbest rota kullanımının yaygınlaşması, havalimanları arası uçuşlarda daha uygun güzergahların oluşturulması, uçuş sürelerinin daha da kısalması ve yakıt tasarrufunun artması mümkün olacak."

