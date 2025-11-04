Menü Kapat
TGRT Haber
19°
TOGG için büyük kampanya: 26 gün kaldı! 663 bin TL'yi veren alacak

Kasım 04, 2025 15:42
1
TOGG için büyük kampanya: 26 gün kaldı! 663 bin TL'yi veren alacak

Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'un, TOGG T10X ve T10F için Kasım ayı avantajlı kredi kampanyası belli oldu. TOGG'un ay sonuna kadar devam edeceği öğrenilen kampanyasında farklı modellere göre farklı peşinat tutarları ve faizsiz kredi imkanları dikkat çekiyor.

463 bin lira peşinatı olan kurumsal kullanıcılar, 663 bin lira peşinatı olan bireysel kullanıcılar bu çerçevede TOGG satın alabiliyor. İşte tüm kampanyalar ve detayları...

 

2

KAMPANYA HANGİ AVANTAJLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR!

Sıfır faizli olmasından dolayı 12 ay vadede enflasyon nedeniyle paranın zaman değerinden ötürü değer kaybı yaşamasından dolayı faizsiz kredi kullanmak avantaj ortaya çıkarıyor.

 

3

ORANLAR NE?

TOGG T10F V2 versiyonunda 800 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 lira ödemeyle, T10F 4More için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 oranında faizle 71 bin 564 lira ödemeyle alınabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 oranında faizle aylık ödeme 73 bin 644 lira ödeme yaparak T10F V2'yi satın alabiliyor.

4

T10X V2 VE 4MORE KAMPANYASI

TOGG T10X V2 versiyonunda 800 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 lira ödemeyle, T10X 4More için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 oranında faizle 71 bin 564 lira ödemeyle alınabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 oranında faizle aylık ödeme 73 bin 644 lira ödeme yaparak T10X V2'yi satın alabiliyor.

5

TOGG'LARIN FİYATLARI NASIL ŞEKİLLENİYOR?

TOGG T10X, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 862 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 172 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 133 bin 641 liradan satılıyor.

 

 

6

T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 878 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 188 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More 3 milyon 133 bin 641 liradan satışa sunuluyor.

7

EN DÜŞÜK PEŞİNAT TUTARI

463 bin lira peşinatı olan kurumsal kullanıcılar, 663 bin lira peşinatı olan bireysel kullanıcılar TOGG satın alabiliyor. Kalan kısım kredilendirilerek 48 aya varan vadeyle ödeniyor.

