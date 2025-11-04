TOGG için büyük kampanya: 26 gün kaldı! 663 bin TL'yi veren alacak

Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'un, TOGG T10X ve T10F için Kasım ayı avantajlı kredi kampanyası belli oldu. TOGG'un ay sonuna kadar devam edeceği öğrenilen kampanyasında farklı modellere göre farklı peşinat tutarları ve faizsiz kredi imkanları dikkat çekiyor.

463 bin lira peşinatı olan kurumsal kullanıcılar, 663 bin lira peşinatı olan bireysel kullanıcılar bu çerçevede TOGG satın alabiliyor. İşte tüm kampanyalar ve detayları...