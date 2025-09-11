Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

ABD'de enflasyon yükseldi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde yükseliş gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 16:03

ABD yıllık oranı, Haziran ve Temmuz aylarında yüzde 2,7 seviyesinde kalarak piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde Ağustos 2025'te yüzde 2,9'a yükselerek Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aylık bazda ise , Temmuz ayındaki yüzde 0,2'nin ve yüzde 0,3'lük tahminlerin üzerinde, yüzde 0,4 arttı. Barınma endeksi yüzde 0,4 artarak en büyük yukarı yönlü baskıyı oluşturdu.

Gıda ve enerjiyi hariç tutan , Temmuz ayındaki ve Şubat ayındaki zirve seviyesindeki yüzde 3,1 seviyesinde sabit kalırken, çekirdek TÜFE, Temmuz ayındaki tempoyu ve piyasa tahminlerini yakalayarak aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

ABD'de enflasyon yükseldi

ÇEKİRDEK TÜFE YÜZDE 0.3 ARTTI

ABD'de gıda ve enerji hariç temel tüketici fiyatları, piyasa tahminlerine paralel olarak, 2025 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Bu, Temmuz ayındakiyle aynı oranda gerçekleşti. Ay boyunca artış gösteren endeksler arasında uçak biletleri, ikinci el otomobil ve kamyonlar, giyim ve yeni araçlar yer alıyor. Sağlık hizmetleri, eğlence ve iletişim endeksleri, Ağustos ayında düşüş gösteren birkaç önemli endeks arasındaydı.

ABD'de gıda ve enerji gibi değişken kalemleri hariç tutan yıllık çekirdek tüketici fiyat enflasyon oranı, Ağustos 2025'te Temmuz ayına göre değişmeden yüzde 3,1 seviyesinde sabit kaldı ve piyasa beklentileriyle uyumluydu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası faiz kararının ardından altın, dolar, euro ve sterlinde son durum
Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
ETİKETLER
#enflasyon
#tüfe
#abd ekonomisi
#çekirdek enflasyon
#Barınma Endeksi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.