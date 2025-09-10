Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

ABD'de ÜFE beklenenin altında

Piyasaların merakla beklediği ABD ÜFE verisi beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de ÜFE beklenenin altında
AA
AA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 15:35
|
10.09.2025 15:59
10.09.2025
saat ikonu 15:59

’de üretici fiyatları ağustosta beklentilerin tersine düşüş kaydetti. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, nihai talep için Üretici Fiyat Endeksi () aylık bazda yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 3,3’ün oldukça altında gerçekleşti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

Piyasalar, temmuzda yüzde 0,9 artan ÜFE’nin ağustosta yüzde 0,3 artmasını öngörüyordu. Ancak özellikle nihai talep hizmetlerindeki yüzde 0,2’lik düşüş, endeksin negatif gelmesine yol açtı. Bu, nisan ayından bu yana görülen en büyük hizmet gerilemesi oldu.

ABD'de ÜFE beklenenin altında

Çekirdek ÜFE de manşetle paralel olarak aylık yüzde 0,1 düştü. Analistler yüzde 0,3 artış bekliyordu. Yıllık bazda çekirdek ÜFE ise yüzde 2,8 artışla beklenti olan yüzde 3,5’in gerisinde kaldı.

FED BEKLENTİLERİ

ÜFE’deki bu zayıf tablo, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalini artıran gelişmelerden biri olarak değerlendirildi. Piyasalar, perşembe günü açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin de Fed’in eylül toplantısı için kritik önemde olacağını öngörüyor.

#Ekonomi
#abd
#enflasyon
#üfe
#Ekonomi
