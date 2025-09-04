Menü Kapat
28°
 İrem Çınar

ABD'nin dış ticaret açığı arttı

ABD'nin dış ticaret açığı temmuzda aylık bazda yüzde 32,5 arttı. Ülkenin ihracatı temmuzda aylık bazda yüzde 0,3, ithalatı da yüzde 5,9 yükseldi

ABD'nin dış açığı, temmuzda yüzde 32,5 artışla 78,3 milyar dolar oldu ve 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 32,5 artışla 78,3 milyar dolara ulaştı.

4 ayın en yüksek seviyesini gören dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, 77,7 milyar dolar düzeyindeydi. ABD'nin dış ticaret açığı, haziran ayında 59,1 milyar dolar olmuştu. Ülkenin ihracatı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 280,5 milyar dolara, ithalatı da yüzde 5,9 artışla 358,8 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin dış ticaret açığı arttı

ÇİN'E KARŞI MAL TİCARETİ AÇIĞI YÜKSELDİ

ABD'nin, en büyük ticaret ortakları arasında yer alan 'e verdiği mal ticareti açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 5,3 milyar dolar artarak 14,7 milyar dolara çıktı.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Meksika (16,6 milyar dolar), Vietnam (16,1 milyar dolar), Tayvan (13,5 milyar dolar), Avrupa Birliği (8,6 milyar dolar), İsviçre (7,7 milyar dolar), Hindistan (5,6 milyar dolar), Kanada (5,4 milyar dolar), Almanya (5,4 milyar dolar), Güney Kore (5 milyar dolar), Japonya (4,8 milyar dolar), Malezya (2,7 milyar dolar), İrlanda (2,6 milyar dolar), İtalya (2,2 milyar dolar), İsrail (7 milyon dolar), Avustralya (400 milyon dolar) ve Fransa (300 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise Hollanda (4,8 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4,6 milyar dolar), Hong Kong (1,9 milyar dolar), Birleşik Krallık (1,8 milyar dolar), Belçika (1 milyar dolar), Brezilya (500 milyon dolar), Suudi Arabistan (300 milyon dolar) ve Singapur (300 milyon dolar) oldu.

