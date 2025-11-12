Aile işletmelerinin geleceği İZÜ’de tartışıldı

TÜBA ile Kyoto Sangyo Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Sustainability and Family Business: From the Past to the Present” başlıklı uluslararası çalıştay, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Abdullah Tivnikli Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin konu edildiği çalıştayın açılışına TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İZÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, TÜBA Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu Yöneticisi ve İZÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bulut, Ziylan Grup Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yıldız Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çelik, Eksim Holding Finans Direktörü Bora Çermikli, Kale Grup Kıdemli Danışmanı Yalçın Yılmazkaya ve Hayat Holding Avrasya ve Amerika Başkan Yardımcısı Enes Çizmeci’nin yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler ile iş insanları katıldı.

BULUT: DÜNYANIN EN ESKİ AİLE İŞLETMESİ JAPONYA’DA

Açılışta konuşan Prof. Dr. Mehmet Bulut, aile işletmelerinin küresel ölçekte işletmelerin karşı karşıya kaldığı finansal ve çevresel sorunlarla birlikte sürdürülebilirlik sorunu ile de yüz yüze kaldıklarını söyledi. Dünya genelinde en eski aile işletmesinin Japonya’da bulunduğunu belirten Bulut, “Japonya’daki altı yüz yıllık bu işletmeyi Fransa, İtalya ve Almanya’da kurulmuş diğer şirketler takip ediyor. Türkiye’nin en eski aile işletmesi ise on sekizinci yüzyılda kurulan Şekerci Hacıbekir’dir. Ülkemizde aile şirketlerinin ortalama ömrü otuz yıl civarında. Bu işletmelerin en önemli sorunu sürdürülebilirlik.” dedi.

ACAR: İŞLETMELERİN ÇOK BÜYÜK KISMI, AİLE İŞLETMESİ

Sanayi Devriminden sonra dünyanın üretim ile tüketim arasında süregelen bir kısır döngü içine girdiğini ifade eden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da kontrolsüz tüketimin doğal kaynakları tükenme noktasına getirdiğini vurguladı. Acar, “Mevcut işletmelerin çok büyük kısmı, ortaya çıkışları itibarıyla aile işletmesidir. Kuruluşlarından sonra kurumsallaşarak sürdürülebilirlik sorununu aşanlar varlıklarını sürdürüyor.” diyerek sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti.

ŞEKER: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TOPLUMLAR İÇİN DE ÖNEMLİ

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise çalıştayda “Aile işletmelerinin güçlerini ve değerlerini koruyarak varlıklarını sürdürmelerinin nasıl mümkün olacağı” sorusuna cevap arayacaklarını belirtti. Sürdürülebilirliğin bireyler için olduğu kadar toplumlar için de önemli olduğunu belirten Prof. Şeker, “Türkiye, Japonya, Finlandiya, Almanya ve Endonezya gibi ülkelerden getirilecek örnekler üzerinden yapılacak değerlendirmeler bize yerel ve küresel başarıyı etkileyen unsurların neler olduğunu gösterecek.” dedi.

GÜNDE BİR ÇİFT AYAKKABIDAN GÜNLÜK 100 BİN ÇİFT ÜRETİME

Çalıştayın ilk oturumunda Türkiye’nin önde gelen aile işletmelerinin üst düzey temsilcileri söz aldı. Ziylan Grup Başkanı Mehmet Büyükekşi, amcası Ahmet Muktad Ziylan’ın altmış beş yıl önce Gaziantep’te günde bir çift ayakkabı üreterek başlattığı işletmenin iki bin yirmi üç yılında üç kıtada, yirmi dört ülkede sekiz yüz mağazası bulunan ve günde yüz bin çift ayakkabı üreten bir şirkete dönüşme sürecini anlattı. “Bin dokuz yüz seksen beş yılında çocukları ve yeğenleri de onunla çalışıyordu. Amcam artık yalnız değildi. O günlerden beri yolumuzu belirleyen ilkeler hiç değişmedi; çok çalışmak, dürüstlük, yenilikçilik, iş ahlakı ve müşteriye karşı sorumluluk duygusu. Ziylan Grup bu değerler etrafında büyüdü.” dedi.

ÜLKER: ŞİRKETLERİN GELİŞİMİ DE İNSANLARINKİNE BENZER

Yıldız Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise dedesi Sabri Ülker’in 1944 yılında kurduğu Ülker markasının seksen yılda aldığı mesafeyi özetlediği konuşmasında Ülker’in “Mutlu et, mutlu ol!” ilkesini benimsediğini ifade etti. Şirketlerin gelişme evrelerinin insan yaşamına benzediğini belirten Ülker, “Bir çocuk yürümeyi öğrendiğinde önce bebek adımlarıyla ve sık sık düşerek ilerler. Aile işletmeleri de profesyonelce başlamaz. Deneyerek ve yanılarak öğrenir, tecrübe kazanırlar. İnsanlar nasıl yetişkinlik dönemlerinde evlenip geniş aileler kurarlarsa belli bir olgunluk seviyesine gelen işletmeler de ortaklıklar ve iş birlikleriyle yoluna devam eder.” dedi. Ülker ailesinin ikinci neslinin Sabri Ülker’in kurduğu güçlü yapıyı dünyaya açtığını vurgulayan Ülker, sürdürülebilirlik sorununu aşmak için profesyonelleşmenin önemine işaret etti.

ÇELİK: YALNIZCA BİNA DEĞİL GÜVEN DE ÜRETİYORUZ

Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çelik, amcası Avni Çelik’in 1974 yılında inşaat sektörü ile başlattığı işletmenin bugün inşaatın yanı sıra enerji ve turizmin de aralarında bulunduğu pek çok alanda faaliyet yürüttüğünü belirtti. Avni Çelik’in “Yalnızca bina değil güven de inşa ediyoruz.” sözünü hatırlatan Çelik, Sinpaş’ın başarısını nesilden nesile aktarılan aile değerlerine borçlu olduklarını ifade etti. Çok erken tarihlerde profesyonellerle çalışmaya başladıklarını belirten Çelik, sürdürülebilir başarının insanla başladığını, benimsedikleri değerler ile profesyonel disiplinin başarıyı mümkün kıldığını kaydetti.

ÇERMİKLİ: AİLE İŞLETMELERİNİN YÜZDE 90’I VARLIĞINI SÜRDÜRMÜYOR

Eksim Holding Finans Direktörü Bora Çermikli ise konuşmasına, Tivnikli ailesinin 1980’li yıllarda Marmara ve Orta Anadolu’da iki tesiste un üretimi ile işe başladığını hatırlatarak başladı. Holdingin bugün kırktan fazla ülkeye un ihraç ettiğini söyleyen Çermikli, 2000’li yıllarda enerji sektörüne girdiklerini ve şu anda Türkiye’nin en büyük üçüncü rüzgâr enerjisi üreticisi olduklarını ifade etti. Hızlı büyüyen kurumların bazı sorunlarla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Çermikli, bu sorunlar içinde en dikkat edilmesi gerekenin yönetim ve sürdürülebilirlik olduğunu belirtti. Türkiye’de aile işletmelerinin yüzde doksanının ikinci ya da üçüncü nesilden sonra devam etmediğini söyledi ve çalıştayın bu açıdan önemine değindi.

“KOLAYI HERKES YAPAR, SİZ ZOR OLANI DENEYİN!”

Kale Grup Kıdemli Danışmanı Yalçın Yılmazkaya, Kale Grup’un 1957 yılında Çanakkale’nin Çan ilçesinde başlayan hikâyesinde kurucu İbrahim Bodur’un kârın topluma yansıtılmasını temel bir ilke olarak benimsediğini dile getirdi. Yılmazkaya, “Kale Grup bugün seramik üretiminin yanı sıra teknoloji alanında da önemli yatırımlara sahiptir. Bunu ulusal bağımsızlığın gereği olarak görüyoruz. İbrahim Bey’in kulağımıza küpe olan bir tavsiyesi vardı; ‘Kolayı herkes yapar, siz zor olanı deneyin.’ Kale teknoloji turbojet motoru ve millî piyade tüfeği gibi ürünleri üretirken bu ilkeyi esas alıyor.” dedi.

AİLE İŞLETMELERİNDE, YENİ NESLİN ROLÜ NE OLACAK?

Açılış oturumunun son konuşmacısı Hayat Holding Yönetim Kurulu Üyesi Enes Çizmeci oldu. Hayat Grup’un dördüncü nesil temsilcisi olan Çizmeci, ilk dükkânlarını 1937 yılında Sultanhamam’da açan Kiğılı kardeşlerin kurduğu şirketin bugün on yedi ülkede faaliyet yürüttüğünü belirtti. “İşi dedelerimiz kuruyor. Babalarımız yönetiyor. Üçüncü ve dördüncü nesiller ne yapacak? Bizim için hayati soru budur.” diyen Çizmeci, başarının güçlü değerlerle başladığını, kendisinin de eğitime ve tecrübeye önem veren bir ailede yetiştiğini ifade etti. “Şirketler kurumsallaştıkça bizler de profesyonel çalışanlar hâline geldik. İşlerimizi raporluyor, hesap veriyoruz.” diyen Çizmeci de kurumsallaşmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Çalıştayın öğleden sonraki oturumlarında ise dünyadan örnekler çerçevesinde aile işletmelerinin sürdürülebilirlik perspektifi ve geçmişten günümüze geçirdiği dönüşüm ele alındı.