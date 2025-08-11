Altın alacaklar dikkat! Gram altın ve ons altın fiyatlarında sert düşüş!

ABD’nin külçe altına gümrük vergisi uygulayacağına yönelik haberler sonrası zirve yapan altın fiyatları jeopolitik risklerin azalmasının etkisiyle satış baskısı gördü. Ons altın fiyatları bugün yüzde 1,3'ün üzerinde gerilerken yatırımcıların gözü Fed'in politika faizi konusunda izleyeceği yola ilişkin ipucu verecek enflasyon verisine ve Rusya-Ukrayna'dan gelecek haber akışına çevrildi.

Fiyatlardaki düşüşte ABD hükümetinin altın külçelerine gümrük vergisi uygulama kararı aldığına yönelik haberlerin ardından, ABD yönetiminin açıklama yapacağını söylemesi etkili oldu. Ayrıca Putin ile Trump’ın Alaska’da Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik görüşme planlarının yarattığı iyimserlik algısı da altında satış getirdi.

YARIN AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi konusunda izleyeceği yola ilişkin ipucu verecek enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Analistler, çekirdek enflasyonun gümrük vergilerinin etkisiyle aylık bazda yüzde 0,3'e yükselerek, yıllık bazda yüzde 3 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Bu oran, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde.

Tüketici fiyatlarında tahminlerin üzerinde artış kaydedilmesi, Eylül'de faiz indirimine gidileceği beklentisini tehlikeye atabilir. Ancak piyasalar, Fed'in Eylül'de yüzde 90 olasılıkla faiz indirimine gideceğini ve yıl sonuna kadar en az bir tane daha faiz indirimi yapacağını fiyatlıyorlar.

Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumaya devam etmesi de küresel piyasalardaki risk iştahını destekliyor ve altında satış baskısı yaratıyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçen haftayı 3 bin 398 dolardan tamamlayan ons altında bugün günlük düşüş yüzde 1,3'ü aştı. Bugün 3 bin 349 dolara kadar çekilen ons altın saat 15.15 itibarıyla yüzde 1,33 düşüşle 3 bin 353 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda dolar/TL kuru ve ons altın fiyatlarının etkili olduğu gram altın ise yüzde 1,23 düşüşle 4 bin 389 liradan işlem görüyor.