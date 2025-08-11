Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Altın alacaklar dikkat! Gram altın ve ons altın fiyatlarında sert düşüş!

Altın fiyatları jeopolitik risklerin azaldığı yönünde işaretlerin ardından güvenli liman varlıklara olan talebin azalmasıyla bugün yüzde 1,3'ün üzerinde düştü. 23 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gören altın fiyatları gerileme ivmesi kazandı.

Altın alacaklar dikkat! Gram altın ve ons altın fiyatlarında sert düşüş!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
11.08.2025
17:02
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
17:02

ABD’nin külçe altına uygulayacağına yönelik haberler sonrası zirve yapan jeopolitik risklerin azalmasının etkisiyle satış baskısı gördü. Ons altın fiyatları bugün yüzde 1,3'ün üzerinde gerilerken yatırımcıların gözü 'in politika faizi konusunda izleyeceği yola ilişkin ipucu verecek verisine ve 'dan gelecek haber akışına çevrildi.

Altın alacaklar dikkat! Gram altın ve ons altın fiyatlarında sert düşüş!

Fiyatlardaki düşüşte ABD hükümetinin altın külçelerine gümrük vergisi uygulama kararı aldığına yönelik haberlerin ardından, ABD yönetiminin açıklama yapacağını söylemesi etkili oldu. Ayrıca Putin ile Trump’ın Alaska’da Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik görüşme planlarının yarattığı iyimserlik algısı da altında satış getirdi.

Altın alacaklar dikkat! Gram altın ve ons altın fiyatlarında sert düşüş!

YARIN AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi konusunda izleyeceği yola ilişkin ipucu verecek enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Analistler, çekirdek enflasyonun gümrük vergilerinin etkisiyle aylık bazda yüzde 0,3'e yükselerek, yıllık bazda yüzde 3 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Bu oran, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde.

Altın alacaklar dikkat! Gram altın ve ons altın fiyatlarında sert düşüş!

Tüketici fiyatlarında tahminlerin üzerinde artış kaydedilmesi, Eylül'de faiz indirimine gidileceği beklentisini tehlikeye atabilir. Ancak piyasalar, Fed'in Eylül'de yüzde 90 olasılıkla faiz indirimine gideceğini ve yıl sonuna kadar en az bir tane daha yapacağını fiyatlıyorlar.

Altın alacaklar dikkat! Gram altın ve ons altın fiyatlarında sert düşüş!

Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumaya devam etmesi de küresel piyasalardaki risk iştahını destekliyor ve altında satış baskısı yaratıyor.

Altın alacaklar dikkat! Gram altın ve ons altın fiyatlarında sert düşüş!

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçen haftayı 3 bin 398 dolardan tamamlayan ons altında bugün günlük düşüş yüzde 1,3'ü aştı. Bugün 3 bin 349 dolara kadar çekilen ons altın saat 15.15 itibarıyla yüzde 1,33 düşüşle 3 bin 353 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda dolar/TL kuru ve ons altın fiyatlarının etkili olduğu gram altın ise yüzde 1,23 düşüşle 4 bin 389 liradan işlem görüyor.

ETİKETLER
#fed
#altın fiyatları
#faiz indirimi
#gümrük vergisi
#rusya-ukrayna
#Enflasyon
#Jpopolitik Risk
#Ekonomi
