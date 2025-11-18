Altın, bakır, petrol için Morgan Stanley'nin 2026 senaryosu

RİSKLİ VARLIKLAR ÖNE ÇIKABİLİR

Morgan Stanley’nin yayımladığı küresel ekonomik ve strateji notlarına göre, 2026’da hisse senetlerinin diğer piyasalara kıyasla daha güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor. Banka, küresel hisse senetlerini hem kredi piyasasının hem de devlet tahvillerinin önüne koyuyor.

