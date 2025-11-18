Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın, bakır, petrol için Morgan Stanley'nin 2026 senaryosu

Kasım 18, 2025 09:24
1
Morgan Stanley

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026’da emtia fiyatlarının küresel büyüme ve yavaşlayan enflasyonla şekilleneceğini söylüyor.
ABD merkezli finans devi Morgan Stanley, 2026’ya ilişkin piyasa beklentilerini paylaştı. 
 

2
emtia

Banka, altın, bakır ve petrol fiyatlarının gelecek yıl daha “ılımlı” bir ekonomik büyüme ortamında belirleneceğini aktarıyor. Enflasyonun da yavaşlama eğiliminde olacağı öngörülüyor.
 

3
RİSKLİ VARLIKLAR ÖNE ÇIKABİLİR

RİSKLİ VARLIKLAR ÖNE ÇIKABİLİR

Morgan Stanley’nin yayımladığı küresel ekonomik ve strateji notlarına göre, 2026’da hisse senetlerinin diğer piyasalara kıyasla daha güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor. Banka, küresel hisse senetlerini hem kredi piyasasının hem de devlet tahvillerinin önüne koyuyor.
 

4
morgan stanley

Notlarda dikkat çeken bir ifade de şu:
“Riskli varlıklar, mikro temellerin desteklediği, yapay zekâ yatırımlarının hızlandığı ve politika ortamının görece elverişli olduğu bir 2026’ya hazırlanıyor.”
 

5
AI yatırımları

Bu değerlendirme, özellikle AI yatırımlarının şirket bilançolarında önemli bir yer tuttuğu bir dönemde geliyor. Banka, bu eğilimin gelecek yıl da devam edeceğini düşünüyor.
 

6
TİCARET CEPHESİNDE BELİRSİZLİKLER AZALSA DA…

TİCARET CEPHESİNDE BELİRSİZLİKLER AZALSA DA…

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Trump’ın yıl boyunca zaman zaman değişen gümrük politikaları nedeniyle oldukça dalgalı bir dönem geçirdi. Açıkçası pek çok yatırımcı için takip etmesi zor bir süreçti.
 

7
morgan stanley

Yine de banka, 2026’ya yaklaşırken ticari belirsizliklerin bir kısmının ortadan kalktığını, buna rağmen fiyatlamaların hâlâ temkinli bir çizgide ilerlediğini vurguluyor.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.