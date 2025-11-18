Altın, bakır, petrol için Morgan Stanley'nin 2026 senaryosu

Kategoriler
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026’da emtia fiyatlarının küresel büyüme ve yavaşlayan enflasyonla şekilleneceğini söylüyor.
ABD merkezli finans devi Morgan Stanley, 2026’ya ilişkin piyasa beklentilerini paylaştı.
Banka, altın, bakır ve petrol fiyatlarının gelecek yıl daha “ılımlı” bir ekonomik büyüme ortamında belirleneceğini aktarıyor. Enflasyonun da yavaşlama eğiliminde olacağı öngörülüyor.
Morgan Stanley’nin yayımladığı küresel ekonomik ve strateji notlarına göre, 2026’da hisse senetlerinin diğer piyasalara kıyasla daha güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor. Banka, küresel hisse senetlerini hem kredi piyasasının hem de devlet tahvillerinin önüne koyuyor.
Notlarda dikkat çeken bir ifade de şu:
“Riskli varlıklar, mikro temellerin desteklediği, yapay zekâ yatırımlarının hızlandığı ve politika ortamının görece elverişli olduğu bir 2026’ya hazırlanıyor.”
Bu değerlendirme, özellikle AI yatırımlarının şirket bilançolarında önemli bir yer tuttuğu bir dönemde geliyor. Banka, bu eğilimin gelecek yıl da devam edeceğini düşünüyor.
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Trump’ın yıl boyunca zaman zaman değişen gümrük politikaları nedeniyle oldukça dalgalı bir dönem geçirdi. Açıkçası pek çok yatırımcı için takip etmesi zor bir süreçti.
Yine de banka, 2026’ya yaklaşırken ticari belirsizliklerin bir kısmının ortadan kalktığını, buna rağmen fiyatlamaların hâlâ temkinli bir çizgide ilerlediğini vurguluyor.