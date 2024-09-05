Altın fiyatları 'fire' verdiriyor! Vatandaş gramaja yöneldi, altın üreticileri en kritik detayı verdi

05 Eylül 2024 10:38 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:58

Yatırımcının en güvenli limanı altın fiyatları yükselince vatandaş çareyi gramajda arıyor. Uzun el işçiliğiyle sarı metal bilezik, kolye ve küpe gibi ürünlere dönüştürülüyor. Altın üreticileri ise gramaj sebebiyle üretim zorluklarından bahsederek fire ve kaçakların olduğunu söylüyor. Konya'da bir dükkanda altın üreticileri ayrıntılı aşamaları anlattı.

Dünyada en güvenilir liman olan altın, makine ve el işçiliğiyle birleşerek 2 saatlik çalışma sonucu istenilen ziynet eşyası haline getirilebiliyor. Konya’da altın imalat atölyesine getirilen altınların üretim zorluklarından bahsedildi.

Sıcaklığı bin 500 dereceye kadar yükselen ocaklarda eritilen altınlar, tekrar şekillendirilmek üzere 20 kişilik ekipten oluşan ustaların önüne geliyor. Altınlar uzun bir el işçiliğinin ardından bilezik, kolye, küpe ve yüzüğe dönüşerek kuyumcu vitrinlerini süslüyor.

Konya'da yaklaşık 7 yıldır kendi altın imalat atölyesini çalıştıran 42 yaşındaki Mehmet Ak, "5 yaşındayken rahmetli babam elimden tutup beni iş yerine getirirdi. Bizim yetişme tarzımız bu altın bilezik üretimi değil ama tamir üzerineydi. Aşağı yukarı askere gidene kadar da babamla beraber çalıştık. Askerden geldikten sonra da bir firmada 13 sene hizmet verdim. Daha sonra Allah nasip etti 7 senedir kendi iş yerimizde üretim yapmaktayız" dedi.

Altının kıymetli maden olduğunu söyleyen Mehmet Ak, ''bizim için altının normal bir üründen farkı yok. Aynı şekilde arkadaşlarımız da bu işlerin içinde yetiştikleri için onlar da altını herhangi bir eşya gibi görüyor'' dedi.

ERİTME İŞLEMİ YAPILIYOR

Altını işleyerek müşterilerinin isteğine göre şekillendirme aşamasını anlatan Mehmet Ak, "İlk ürün bize has altın şeklinde veya esnaflarımızın müşterilerinin kullandığı ürünler tekrardan bize gelir. Biz bunların hepsinin ayarlarının kontrol işlemini yaptıktan sonra, eritme işlemiyle bizim yoğun altın işleme başlar'' ifadelerini kullandı.

CİLADAN SONRA ALTIN HAZIR

Eritme işlemi yapıldıktan sonraki süreci anlatan Ak, ''biz ürünlerin artık burma bilezik ya da CNC üzerinde tazelediğimiz ürünler gibi ne olacaksa ona göre işlemler başlar. El örgüsüyle yapılan işlemler epey bir emekten geçer. Daha sonra kaynak işlemeye devam eder. Kaynaktan sonra ise kaleme girer. Kalemden sonra ise biz ürünü hazır hale getiririz. CNC dediğimiz ürünler ise eritilir sonra onlar ince, uzun tel şeklinde çıkar. Tekrar kaynak işlemi yapıp servis makinelerinde üstündeki model ve desen olarak çizimler yapılır. Tekrar cila işlemiyle birlikte ürün biter" şeklinde konuştu.

ALTIN ÜRETİMİNDE EN ZOR AŞAMA

Altın işleme noktasındaki zorluklara değinen Ak, altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaşın gramaj almak istediğini ve bu şekilde üretimin zorlandığını belirtti. Altının işlemlerden geçtikten sonra ince un haline geldiğini söyleyen Ak, ''Yıkama sularında, el suları gibi işlemlerde altında da kaçak dediğimiz olay oluyor. Biz bu kaçakları tutmak için her ay bunun belli bir işlem hacmi var. Biz bu altınları tekrar almak için elemanların elbiselerini yakarız, ayakkabılarını, terliklerini değiştiririz, yani atölyede olan ürünlerin hiçbiri dışarı çıkmaz. Yani arkadaşlarımızın elbiseleri dahi dışarıya çıkmaz. Biz üç ayda bir elbiseleri yenileriz, terlikleri yenileriz. Bununla beraber altın ayrıştırma işlemi ile ayrıntılı ayrıştırma yaparak tekrar o fire olayını en az şekle düşürmeye çalışıyoruz ama illa ki belli bir firemiz oluyor" diye konuştu.