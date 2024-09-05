Altın fiyatları yeniden hareketlendi! İşte 5 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

05 Eylül 2024 07:20 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 08:03

Altın fiyatları, cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri öncesinde hareketlendi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Eylül 2024 altın fiyatları.

Ons Altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 495 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 düşerek 2 milyon 790 bin 500 liraya geriledi.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2.730,95 TL'den, çeyrek altın ise 4.591,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 5 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.730,59

Satış 2.730,95

5 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.517,00

Satış 4.591,00

5 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.061,00

Satış 9.175,00

5 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.093,00

Satış 18.292,00

5 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.494,14

Satış 2.494,50