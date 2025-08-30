Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Altın fiyatları yükselişe geçti! Rekor üstüne rekor: İşte 30 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftaya rekorla başlayan altın fiyatları kapanışı da rekorla yaptı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Ağustos altın fiyatları...

Özge Sönmez
30.08.2025
saat ikonu 08:00
30.08.2025
saat ikonu 08:04

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve kurundaki gelişmeler alım- satım yapanlar ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izleyen haftayı yükselişle kapattı. Peki bugün kaç lira? ne kadar? İşte 30 Ağustos güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişe geçti! Rekor üstüne rekor: İşte 30 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 4.559,22₺

Gram altın satış: 4.561,39₺

Altın fiyatları yükselişe geçti! Rekor üstüne rekor: İşte 30 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 7.397,00₺

Çeyrek altın satış: 7.466,00₺

Altın fiyatları yükselişe geçti! Rekor üstüne rekor: İşte 30 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 14.794,00₺

Yarım altın satış: 14.932,00₺

Altın fiyatları yükselişe geçti! Rekor üstüne rekor: İşte 30 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 29.497,00₺

Tam altın satış: 29.727,00₺

Altın fiyatları yükselişe geçti! Rekor üstüne rekor: İşte 30 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 29.993,00₺

Cumhuriyet altını satış: 30.446,00₺

Altın fiyatları yükselişe geçti! Rekor üstüne rekor: İşte 30 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 29.996,00₺

Ata altın satış: 30.412,00₺

Altın fiyatları yükselişe geçti! Rekor üstüne rekor: İşte 30 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları
