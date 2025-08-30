Altın fiyatları yükselişe geçti! Rekor üstüne rekor: İşte 30 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

İstanbul
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki gelişmeler alım- satım yapanlar ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Ağustos güncel altın fiyatları...
Gram altın alış: 4.559,22₺
Gram altın satış: 4.561,39₺
Çeyrek altın alış: 7.397,00₺
Çeyrek altın satış: 7.466,00₺
Yarım altın alış: 14.794,00₺
Yarım altın satış: 14.932,00₺
Tam altın alış: 29.497,00₺
Tam altın satış: 29.727,00₺
Cumhuriyet altını alış: 29.993,00₺
Cumhuriyet altını satış: 30.446,00₺
Ata altın alış: 29.996,00₺
Ata altın satış: 30.412,00₺