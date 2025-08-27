Altın fiyatları zirve sonrası yatay seyirde! İşte gram, çeyrek ve 27 Ağustos altın fiyatları

Küresel ölçekte enflasyon baskısı ve jeopolitik gelişmeler altına olan talebi yüksek tutmaya devam ediyor. Güvenli liman özelliğini koruyan altın, Türkiye’de yatırımcıların ilgisini artırıyor. Gram altında sakin ama istikrarlı seyir dikkat çekerken; çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında dalgalı fakat durağan bir görünüm öne çıkıyor.
Haftanın üçüncü işlem gününde gözler, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ekonomik gelişmelerin altının yönünü nasıl etkileyeceğine çevrilmiş durumda. 27 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatları yeniden yukarı yönlü bir tablo sergiliyor.
Alış: 4.462,81 TL
Satış: 4.463,32 TL
Alış: 7.273,00 TL
Satış: 7.333,00 TL
Alış: 14.547,00 TL
Satış: 14.666,00 TL
Alış: 29.005,00 TL
Satış: 29.198,00 TL
Alış: 3.382,23 dolar
Satış: 3.382,60 dolar