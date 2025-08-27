Altın fiyatları zirve sonrası yatay seyirde! İşte gram, çeyrek ve 27 Ağustos altın fiyatları

Küresel ölçekte enflasyon baskısı ve jeopolitik gelişmeler altına olan talebi yüksek tutmaya devam ediyor. Güvenli liman özelliğini koruyan altın, Türkiye’de yatırımcıların ilgisini artırıyor. Gram altında sakin ama istikrarlı seyir dikkat çekerken; çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında dalgalı fakat durağan bir görünüm öne çıkıyor.

YATIRIMCILAR FAİZ POLİTİKALARINA ODAKLANDI

Haftanın üçüncü işlem gününde gözler, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ekonomik gelişmelerin altının yönünü nasıl etkileyeceğine çevrilmiş durumda. 27 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatları yeniden yukarı yönlü bir tablo sergiliyor.

27 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.462,81 TL

Satış: 4.463,32 TL

27 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.273,00 TL

Satış: 7.333,00 TL

27 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 14.547,00 TL

Satış: 14.666,00 TL

27 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 29.005,00 TL

Satış: 29.198,00 TL

27 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.382,23 dolar

Satış: 3.382,60 dolar