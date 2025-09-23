Menü Kapat
26°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Altın için çarpıcı yıl sonu tahmini! Dünyaca ünlü banka ve ekonomistler rakam verdi

Altın fiyatları haftaya yükselişle başlayarak küresel ekonomide bir kez daha yatırımcıların en çok ilgilendiği yatırım aracı oldu. Altın fiyatları için ünlü banka ve ekonomistlerden tahmin geldi. Altın fiyatlarının 2025 sonuna kadar yükselebileceği ön görülüp yeni fiyatına ilişkin peş peşe açıklamalar yapıldı.

Yatırımcıların ve alım-satım yapacak vatandaşların güvenli limanı altın haftaya yine hareketli başladı. Altın vadeli işlemleri Pazartesi günü %2 artarak ons başına yaklaşık 3.780 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyonun etkilediği altın fiyatı, bu ayın başlarında 1980'den bu yana ilk kez rekor seviyeye ulaştı.

DEUTSCHE BANK ANALİSTLERİNDEN ALTIN İÇİN TAHMİN

analistleri pazartesi günü yayınladıkları notta, altın fiyatlarının 2025 yılı sonuna kadar 4.000 doların üzerine çıkabileceğini, bunun da yıllık getirisinin %50'nin üzerinde olabileceğini öngördü. Bu tür bir fiyat artışı, altını yılın en iyi performans gösteren varlığı haline getirecek ve muhtemelen onu S&P 500 hisse senetleri arasında Nvidia (NVDA) ile aynı seviyede, ilk yüzde 10'a yerleştirecek.

Altın için çarpıcı yıl sonu tahmini! Dünyaca ünlü banka ve ekonomistler rakam verdi

ALTINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Avrupa ve Ortadoğu'daki çatışmalar ve ABD ile Çin arasındaki artan gerginlik, dünya genelindeki merkez bankalarının bu yıl altının başlıca alıcıları olmaları için bir sebep oldu.

Investopedia'da yer alan detaylarda Dünya Altın Konseyi'nin 2025 Merkez Bankası Altın Rezervleri Anketi'ne göre, merkez bankacılarının %95'i küresel altın rezervlerinin bu yıl artacağını öngörürken, rekor düzeydeki %43'ü kendi bankalarının rezervlerinin aynı dönemde artacağını tahmin ediyor. Rekor altın fiyatlarına rağmen, hiçbir katılımcı bu yıl rezervlerinin azalacağını beklemediğini söyledi. Jeopolitik krizler, merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasının başlıca nedenleri başından geldi.

Altın için çarpıcı yıl sonu tahmini! Dünyaca ünlü banka ve ekonomistler rakam verdi

DOLAR-ALTIN İLİŞKİSİ

Gümrük vergileri ve Trump'ın göçmenlik baskısının potansiyel olarak ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişeleri, bu aylarda doları olumsuz etkiledi. Bu düşüşe kısmen Trump yönetiminden korkan yabancı yatırımcıların dolar ve hazine bonolarını elden çıkardığı "Amerika'yı Sat" ticareti veyadolarsızlaştırma politikası da neden olmuş olabilir.

Altın için çarpıcı yıl sonu tahmini! Dünyaca ünlü banka ve ekonomistler rakam verdi

Dolar bazında fiyatlanan altın için yılın geri kalanında zayıflayan doların destekleyici bir etki oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.

ÜNLÜ EKONOMİST RAKAM VERDİ

yöneticisi DoubleLine Capital'in kurucusu ve CEO'su Jeffrey Gundlach, geçen hafta CNBC'yeverdiği demeçte, "Altının bu yıl sonundan önce 4.000 doların üzerinde kapanış yapacağını neredeyse kesin olarak düşünüyorum"dedi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMLERİ TALEBİ DAHA DA ARTIRABİLİR

de altına destek oluyor. Merkez bankasıgeçen hafta bu yıl ilk kezfaiz oranlarını düşürdüve 2025 yılı sonuna kadariki indirim daha öngördü.

Altın için çarpıcı yıl sonu tahmini! Dünyaca ünlü banka ve ekonomistler rakam verdi

Bank of America'nın fon akışı verilerine göre, daha düşükfederal fon oranı daha düşük Hazine getirilerine dönüşebilir ve bu da faiz ödemeyen altını, bu yıl altın fonlarına rekor seviyede 85 milyar dolar aktaran yatırımcılar için nispeten daha cazip hale getirebilir.

