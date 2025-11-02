Altın 'uçtu'! Ocak 2025'te satın alanlar...

TL mevduat ve gecelik repo ağırlıklı “risksiz” enstrümanları temsil eden para piyasası fonları, getiride ikinci oldu. Bu fonların performansını, TL’de bekleyenlerin elde ettiği getiri olarak da kabul edebiliriz. Aynı şekilde bir başka TL enstrüman olan ve ağırlıklı olarak devlet tahvillerine yatırım yapan borçlanma araçları fonları üçüncü sırada yer aldı.