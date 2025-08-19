Altın yeniden tırmanıyor! İşte gram, çeyrek ve 19 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda test ettiği zirve seviyelerin ardından hızlı bir geri çekilme yaşamış, sonrasında ise dalgalı bir seyir izlemişti. Bu süreçte hem yatırımcılar hem de vatandaşlar altının yönünü merakla takip etmişti. Dün haftanın ilk günü olması sebebiyle piyasalar daha çok temkinli bir açılış yaparken, bugüne yani haftanın ikinci gününe gelindiğinde altın fiyatlarında dikkat çekici bir hareketlilik göze çarpmaya başladı. Özellikle gram ve çeyrek altında yaşanan artış, yatırımcıların yeniden güven tazelediği yorumlarına neden oluyor.

GEÇEN HAFTA KAYIPLA KAPATMIŞTI

Geçtiğimiz hafta boyunca altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle sert iniş-çıkışlar yaşamıştı. Haftanın başında sert bir düşüş kaydedilmiş, ilerleyen günlerde ise bu kaybın kısmen telafi edildiği görülmüştü. Standart altının kilogram fiyatı, o dönemde en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 408 bin lira seviyelerini test etmiş, haftanın son işlem gününü ise yüzde 0,2 oranında kayıpla 4 milyon 405 bin 500 liradan kapatmıştı.

YENİ HAFTA HIZLI BAŞLADI

Dün haftanın açılış gününde fiyatlar daha çok yatay bir seyir gösterirken, bugün altının yönünü yukarı çevirdiği görülüyor. Piyasaya yeni yansıyan rakamlar, hem gram hem de çeyrek altında yukarı yönlü hareketin güçlendiğine işaret ediyor. Yatırımcıların gözü ise gün içinde açıklanacak veriler ve küresel piyasalardan gelecek yeni işaretlerde olacak.

19 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.387,13 TL

Satış 4.387,59 TL

19 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.168,00 T

Satış 7.230,00 TL

19 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN FİYATI?

Alış 14.337,00 TL

Satış 14.460,00 TL

19 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.585,00 TL

Satış 28.788,00 TL

19 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.336,70 dolar

Satış 3.337,07 dolar