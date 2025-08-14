Altın yükselişte! İşte 14 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

İstanbul
Küresel piyasalar, ABD'den gelen enflasyon verileri sonrasında FED'in eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 417 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 413 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 4.406,49 TL'den, çeyrek altın ise 7.252,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
14 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.406,01
Satış 4.406,49
Alış 7.192,00
Satış 7.252,00
Alış 14.383,00
Satış 14.505,00
Alış 28.678,00
Satış 28.877,00
Alış 3.360,29
Satış 3.360,62