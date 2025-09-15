Alüminyum fiyatlarında tarihi yükseliş

Alüminyum fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta alacağı faiz kararına dair beklentilerle artışını sürdürüyor. Doların zayıflaması ve arz tarafındaki kaygılarla metal piyasasında sert hareketler yaşanıyor. Alüminyum, art arda yedinci işlem gününde de değer kazanarak bir yıldan uzun süredir görülmeyen bir seriyi yakaladı.

LME’DE FİYAT 2.700 DOLAR SINIRINA DAYANDI

Londra Metal Borsası’nda (LME) 3 ay vadeli alüminyum, Asya piyasalarındaki yükselişin etkisiyle 2.705 doları gördü. Fiyat daha sonra yüzde 0,2 artışla 2.694 dolardan işlem gördü. Bu seviye, yatırımcıların piyasadaki arz sıkıntılarını ve Fed kararını yakından takip ettiğini gösteriyor.

DİĞER METALLERDE KARIŞIK SEYİR

Sanayi metallerinde tablo karışık. Bakır yüzde 0,2 yükselişle 10.088,5 dolar/ton seviyesine çıktı. Çinko yüzde 0,4, nikel yüzde 0,1 prim yaparken; kalay yüzde 0,3, kurşun ise yüzde 0,1 geriledi.