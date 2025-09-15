Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Murat Makas

Alüminyum fiyatlarında tarihi yükseliş

Fed'in faiz indirimi beklentisi, doların değer kaybı ve arz endişeleri, alüminyum fiyatlarını son bir yılın en uzun yükseliş trendine taşıdı.

Alüminyum fiyatlarında tarihi yükseliş
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 10:36

Alüminyum fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta alacağı faiz kararına dair beklentilerle artışını sürdürüyor. Doların zayıflaması ve arz tarafındaki kaygılarla metal piyasasında sert hareketler yaşanıyor. Alüminyum, art arda yedinci işlem gününde de değer kazanarak bir yıldan uzun süredir görülmeyen bir seriyi yakaladı.

Alüminyum fiyatlarında tarihi yükseliş

LME'DE FİYAT 2.700 DOLAR SINIRINA DAYANDI

Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli alüminyum, Asya piyasalarındaki yükselişin etkisiyle 2.705 doları gördü. Fiyat daha sonra yüzde 0,2 artışla 2.694 dolardan işlem gördü. Bu seviye, yatırımcıların piyasadaki arz sıkıntılarını ve kararını yakından takip ettiğini gösteriyor.

Alüminyum fiyatlarında tarihi yükseliş

DİĞER METALLERDE KARIŞIK SEYİR

Sanayi metallerinde tablo karışık. Bakır yüzde 0,2 yükselişle 10.088,5 /ton seviyesine çıktı. Çinko yüzde 0,4, nikel yüzde 0,1 prim yaparken; kalay yüzde 0,3, kurşun ise yüzde 0,1 geriledi.

