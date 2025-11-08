Aman dikkat edin, emekliliğinizi tehlikeye atmayın! BES fonlarınızı yönetirken o büyük hatayı sakın yapmayın

BES'TE EN BÜYÜK KAYIP

BES fonlarının getirisi, piyasa koşullarına ve enflasyona göre sürekli değişir. Bir fon, bir yıl zirve yaparken, ertesi yıl dip yapabilir. Birçok BES katılımcısı, fonlarını sisteme ilk girdiklerinde otomatik olarak belirlenen "standart fonlarda" tutmaya devam eder. Bu fonlar genellikle düşük riskli (devlet tahvili veya para piyasası) ve düşük getirilidir.

"Atıl Kalma" Tuzağı: BES katılımcıları, birikimlerini yıllarca bu düşük getirili fonlarda tuttuğunda, fonlar enflasyon karşısında erir ve yüksek getiri potansiyeli olan hisse senedi veya değişken fonlardaki büyüme fırsatlarını kaçırırlar. Bu, BES'te yapılan en büyük ve en maliyetli hatadır.

Risk Profili Değişimi: Genç yaşta yüksek riskli (hisse senedi ağırlıklı) fonlarda olması gereken birikimler, emekliliğe yaklaşıldıkça düşük riskli fonlara kaydırılmalıdır. Fon tercihini bir kez yapıp yıllarca değiştirmemek, risk profilinin zamanla değişen gereksinimlerine uyum sağlayamamaktır.