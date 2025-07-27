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 | Bengü Sarıkuş

Ankara'nın ülke ihracatındaki payı arttı

Ankara Sanayi Odası'nın Türkiye İhracatçılar Meclisi verileri baz alınarak "2025 Yılı İlk 6 ay İhracat Verileri Değerlendirme Raporu'na göre Ankara'nın ülke ihracatındaki payı 2021'in ilk 6 ayında yüzde 4,2 iken, bu yıl yüzde 5,4'e yükseldi.

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Ankara'nın ülke ihracatındaki payı arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 16:41

Ankara Sanayi Odasından (ASO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi verileri baz alınarak "2025 Yılı İlk 6 ay Verileri Değerlendirme Raporu" hazırlandı. Buna göre, Türkiye'de sanayi sektörü ihracatı, toplam ihracatın üzerinde büyüme sergiledi. Bu dönemde toplam ihracat yüzde 4,1 artışla 131,4 milyar dolar olurken, sanayi sektörünün ihracatı yüzde 5,8 artışla 93,5 milyar dolara yükseldi.

İhracatın sektörel dağılımında da sanayi yüzde 82'lik payla ana sürükleyici konumunu sürdürdü. Tarım ve madencilik sektörleri sırasıyla yüzde 0,6 ve 0,9'luk artış oranlarıyla ihracata katkı sağladı.

Ankara'nın ülke ihracatındaki payı arttı

Başkentin söz konusu dönemde ihracatı yüzde 11,2 artışla 7,1 milyar dolara yükselirken, Ankara, Türkiye genelinde 4'üncü sıraya yerleşti. Ankara'nın ülke ihracatındaki payı 2021'in aynı döneminde yüzde 4,2 iken, bu yıl yüzde 5,4'e çıktı. Başkentin ihracatındaki artışta, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji yoğun sektörlerdeki üretim kapasitesi artışı doğrudan etkili oldu.

Ankara'nın ülke ihracatındaki payı arttı

"İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi ASO-İLTEK 2024" sonuçlarına göre ilk sırada yer alan Ankara, ihracatta teknoloji düzeyinde de öncü konumunu korudu. Rapora göre, mevcut eğilimin sürmesi halinde, Ankara'nın toplam ihracatındaki yüksek teknoloji payının yüzde 13 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ankara'nın ülke ihracatındaki payı arttı

İHRACAT PAZARLARINDA COĞRAFİ ÇEŞİTLİLİK ARTTI

Başkentin ihracatında en yüksek artış, yüzde 2775,9'la Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yapılan dış satımda gerçekleşti. Bunu yüzde 458,6 ile Slovakya takip etti. Bu kapsamda Ankara'nın ihracat pazarlarında coğrafi çeşitliliğini artırması dikkati çekti.

Ankara'nın ülke ihracatındaki payı arttı

Sektörel bazda incelendiğinde de makine ve aksamları ile otomotiv sektörleri toplam ihracatta en yüksek payı aldı. Elektrik ve elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinin ihracatının arttığı görüldü. İklimlendirme sanayisi, makine ve kimyevi maddeler ile mamulleri gibi bazı yüksek hacimli sektörlerde ise düşüş kaydedildi.

Ankara'nın ülke ihracatındaki payı arttı

Türkiye'nin ihracatı yapısal olarak sanayi ağırlıklı karakterini sürdürürken, Ankara özelinde ise ileri teknoloji, sektörel çeşitlilik, coğrafi açılım öne çıktı. Bu eğilimin sürdürülebilirliği açısından kamu desteklerinin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin ve ihracatçı firmaların , dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine entegrasyonu kritik önemde bulunuyor.

Ankara'nın ülke ihracatındaki payı arttı

YÜKSEK TEKNOLOJİYE DAYALI İHRACAT ARTIŞI

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Seyit Ardıç, özellikle yüksek teknolojiye dayalı sektörlerdeki ihracat artışının Ankara sanayisinin üretim kabiliyetinin ne kadar stratejik bir noktaya ulaştığını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

Ankara'nın ülke ihracatındaki payı arttı

"İhracatçılar için sunduğumuz danışmanlık ve destek mekanizmaları ile yüksek katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm, AR-GE ve inovasyon odaklı proje ve çalışmalarla üyelerimizi küresel rekabette daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Zorlu koşullardan geçtiğimiz bu dönemde ihracat performanslarıyla ülkemiz ekonomisine değer katan tüm sanayicilerimizi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

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ETİKETLER
#ar-ge
#ihracat
#Türkiye Ihracatı
#Ankara Ihracatı
#Sanayi Sektörü
#Teknolojik Gelişim
#Yüksek Teknoloji
#Ekonomi
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