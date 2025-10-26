Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 'klasik sıkıntılar' çıkışı!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Kasımpaşa'ya da takıldı ve lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı. Karşılaşmanın sonrasında süreci yorumlayan Sergen Yalçın, yollarının uzun olduğunun altını çizdi.

SERGEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ KRİTİKLERİ

"Üzüldük. Maça çok güzel başlamıştık. Bugün güzel bir gece olacak gibi gözükürken takımımız klasik sıkıntılarını yaşamaya başladı. Oyunu rakibe verdik. Rakibin üzerimize gelmesine müsaade ettik. Futbol anlamında belki kötü oynadık ama ikinci yarıda 4-5 tane atamadığımız %100'lük pozisyonlar vardı. Çok rahat geçecek gibi gözüken maçtan beraberlikle ayrıldık. Klasik sorunlarımızı yaşamaya devam ediyoruz. Taraftarımız tabii ki mutsuz. Mevcut durumdan mutlu değiller. Onlar da tepkilerini dile getiriyorlar. Oyuncuların sahada her şeylerini vermelerini bekliyorlar. Bu çok normal, taraftar tabii ki tepkisini gösterecek. Çok çalışıyoruz, çözmeye çalışıyoruz, toplantılar yapıyoruz; taktik antrenmanlar yapıyoruz ama çözebildiğimiz bu kadar. Olmayınca olmuyor bazen. Onlara sabırlı olmaları gerektiğini, bu sorunları çözmeye çalıştığımızı söyledim. Önümüzde uzun bir süreç var. Fenerbahçe maçında göreceğiz. Orada çok daha mücadele eden; daha sağlam duran, daha kaliteli ve ruhlu oynayan bir Beşiktaş takımı oluşturmaya çalışacağız."