Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 'klasik sıkıntılar' çıkışı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa beraberliğinin ardından mücadeleyi değerlendirdi. Hep aynı sıkıntıları yaşadıklarını belirten Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi özelinde ise beklentilerini ayrıca anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 'klasik sıkıntılar' çıkışı!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 22:50

Trendyol 'de , 'ya da takıldı ve lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı. Karşılaşmanın sonrasında süreci yorumlayan , yollarının uzun olduğunun altını çizdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 'klasik sıkıntılar' çıkışı!

SERGEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ KRİTİKLERİ

"Üzüldük. Maça çok güzel başlamıştık. Bugün güzel bir gece olacak gibi gözükürken takımımız klasik sıkıntılarını yaşamaya başladı. Oyunu rakibe verdik. Rakibin üzerimize gelmesine müsaade ettik. anlamında belki kötü oynadık ama ikinci yarıda 4-5 tane atamadığımız %100'lük pozisyonlar vardı. Çok rahat geçecek gibi gözüken maçtan beraberlikle ayrıldık. Klasik sorunlarımızı yaşamaya devam ediyoruz. Taraftarımız tabii ki mutsuz. Mevcut durumdan mutlu değiller. Onlar da tepkilerini dile getiriyorlar. Oyuncuların sahada her şeylerini vermelerini bekliyorlar. Bu çok normal, taraftar tabii ki tepkisini gösterecek. Çok çalışıyoruz, çözmeye çalışıyoruz, toplantılar yapıyoruz; antrenmanlar yapıyoruz ama çözebildiğimiz bu kadar. Olmayınca olmuyor bazen. Onlara sabırlı olmaları gerektiğini, bu sorunları çözmeye çalıştığımızı söyledim. Önümüzde uzun bir süreç var. Fenerbahçe maçında göreceğiz. Orada çok daha mücadele eden; daha sağlam duran, daha kaliteli ve ruhlu oynayan bir Beşiktaş takımı oluşturmaya çalışacağız."

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 'klasik sıkıntılar' çıkışı!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Siyah beyazlılar, şu an itibarıyla 167.8 milyon Euroluk oyuncu yatırımına sahip olarak gösteriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'den derbi mesajı!
Manchester United'ın sürpriz çıkışı: Ruben Amorim saati çalıştırdı!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#kasımpaşa
#sergen yalçın
#Taktik
#Teknik Eleştiri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.