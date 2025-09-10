Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Apple’dan Türkiye hamlesi: Bu kez zam yok indirim var

Apple’ın tanıttığı iPhone 17 serisinin ardından gözler Türkiye fiyatlarına çevrilmişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Apple’dan Türkiye hamlesi: Bu kez zam yok indirim var
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 10:39

Beklenti, döviz kuru nedeniyle zam yapılması yönündeydi. Ancak , büyük ölçüde fiyatları sabit tuttu; ailesinde ise sürpriz bir indirim geldi.

Apple’dan Türkiye hamlesi: Bu kez zam yok indirim var

Apple, , iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Air modellerini duyurdu. Lansman sonrası , MacBook, iPhone 16e ve aksesuar fiyatları aynı kaldı. iPhone 15 serisiyle birlikte iPhone 16 Pro satıştan kaldırıldı.

İPHONE 16’DA İNDİRİM

Fiyat güncellemesinde tek değişiklik iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde oldu.

• iPhone 16’nın 128 GB modeli 69.999 TL’den 65.999 TL’ye indi.
• iPhone 16 Plus 128 GB modeli 79.999 TL’den 76.999 TL’ye düştü.
• iPhone 16e’nin fiyatı ise 49.999 TL ile sabit kaldı.

Apple’dan Türkiye hamlesi: Bu kez zam yok indirim var

TÜRKİYE FİYATLARI (09.09.2025 İTİBARIYLA)

• iPhone 16 128 GB: 65.999 TL
• iPhone 16 Plus 128 GB: 76.999 TL
• iPhone 16 Plus 256 GB: 82.999 TL
• iPhone 16e 128 GB: 49.999 TL
• iPhone 16e 256 GB: 55.999 TL
• iPhone 17 256 GB: 77.999 TL
• iPhone 17 Air 256 GB: 97.999 TL
• iPhone 17 Pro 256 GB: 107.999 TL
• iPhone 17 Pro Max 256 GB: 119.999 TL

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı
ETİKETLER
#apple
#ipad
#iphone 16
#iphone 17
#Iphone 17 Pro
#Iphone 17 Air
#Iphone 16 Indirim
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.