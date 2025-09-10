Apple’dan Türkiye hamlesi: Bu kez zam yok indirim var

Beklenti, döviz kuru nedeniyle zam yapılması yönündeydi. Ancak Apple, büyük ölçüde fiyatları sabit tuttu; iPhone 16 ailesinde ise sürpriz bir indirim geldi.
Apple, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Air modellerini duyurdu. Lansman sonrası iPad, MacBook, iPhone 16e ve aksesuar fiyatları aynı kaldı. iPhone 15 serisiyle birlikte iPhone 16 Pro satıştan kaldırıldı.
Fiyat güncellemesinde tek değişiklik iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde oldu.
• iPhone 16’nın 128 GB modeli 69.999 TL’den 65.999 TL’ye indi.
• iPhone 16 Plus 128 GB modeli 79.999 TL’den 76.999 TL’ye düştü.
• iPhone 16e’nin fiyatı ise 49.999 TL ile sabit kaldı.
• iPhone 16 128 GB: 65.999 TL
• iPhone 16 Plus 128 GB: 76.999 TL
• iPhone 16 Plus 256 GB: 82.999 TL
• iPhone 16e 128 GB: 49.999 TL
• iPhone 16e 256 GB: 55.999 TL
• iPhone 17 256 GB: 77.999 TL
• iPhone 17 Air 256 GB: 97.999 TL
• iPhone 17 Pro 256 GB: 107.999 TL
• iPhone 17 Pro Max 256 GB: 119.999 TL