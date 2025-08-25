Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Araba alacaklar dikkat! Kritik tarih geldi: İkinci elde fırsat

ÖTV düzenlemesiyle beraber ikinci el araç piyasası hareketlendi. Araç almak isteyen vatandaşlar ise bu hareketlilikte doğru zamanı kolluyor. Fiyatlardaki artışın ardından sektör temsilcilerinden, kritik bir tarih geldi. İşte detaylar...

Araba alacaklar dikkat! Kritik tarih geldi: İkinci elde fırsat
KAYNAK:
atv
|
GİRİŞ:
25.08.2025
10:07
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
10:17

düzenlemesiyle beraber ikinci el araç piyasasında yaşanan hareketlilik sonrası ikinci el araç fiyatlarında artış yaşandı. Fiyatlardaki artış nedeniyle alım yapacak vatandaşlar da piyasanın durulmasını beklemeye başladı.

Araba alacaklar dikkat! Kritik tarih geldi: İkinci elde fırsat

"YÜZDE 10 CİVARINDA ARTIŞ OLABİLİR"

ATV Haber'de yer alan habere göre; Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, "Çünkü yaz aylarında olmamız itibarıyla ikinci el araçlarda da bir yüzde 5 - yüzde 10 civarında bir artış gözlemlenebiliyor" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında talep zaten artarken sıfır araçlarda ÖTV'nin de yükselmesiyle beraber ikinci elde fiyatlar vites yükseltti. Sektördekiler, 1 milyon 200 TL - 1 milyon 300 bin TL civarında olan araçların şu anda 1 milyon 700 bin TL civarına geldiğini belirtti.

2 yıl önce sıfır araçların yok satması fırsatçıları harekete geçirmiş, bayiler aksesuar farkı istemeye başlamış, ikinci elde piyasa sıfırın üzerine çıkmıştı. Ancak bu kez durumun farklı olduğu belirtildi. İkinci el araç piyasasına gelen zammın sebebinin yaz dönemi artan talepler ve sıfır araçlara gelen ÖTV zammı olduğu aktarıldı.

Araba alacaklar dikkat! Kritik tarih geldi: İkinci elde fırsat

Kayatuzu "Geçtiğimiz Temmuz ayı itibarıyla sıfır kilometre araçlarda bir ÖTV düzenlemesi oldu. Bu birçok araca fiyat artışı olarak yansıdı. Dolayısıyla bu da ikinci el piyasasında etkilenmiş olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Sektördekiler, 1 milyon 900 bin TL civarında olan bir aracın da şu anda 2 milyon TL - 2 milyon 100 bin TL civarına kadar çıktığını belirtti. 4-5 milyonluk araçlarda ise aşağı yukarı 1 milyona yakın zam olduğu aktarıldı.

Araba alacaklar dikkat! Kritik tarih geldi: İkinci elde fırsat

"İKİNCİ EL ARAÇLARA RAĞBET VAR"

Kayatuzu "Tatil, memleket gezileri, düğün, dernek gibi vatandaşımızın araca ihtiyaç duyduğu bir mevsim dönemindeyiz. Dolayısıyla bu dönemde de ikinci el araçlara bir rağbet var" dedi.

Uzmanların, yazın da etkisiyle artışa geçen fiyatların bu seviyede kalmayacağı görüşünde olduğu belirtildi. Tahminleri doğru çıkarsa kampanyalarla birlikte piyasa kısa zamanda yeniden dengelenecek.

Araba alacaklar dikkat! Kritik tarih geldi: İkinci elde fırsat

"KAMPANYALAR EKİM AYINDA BAŞLAYACAK"

Kayatuzu "Her sene, sene sonlarında, Aralık ayında beklenen 0 kilometre kampanyaları bu sene Türkiye'de belki de Ekim ayı itibarıyla görülmeye başlayacaktır. Bu hareketlilik ikinci elde de bir fırsat oluşturacaktır. Doğru aracı doğru fiyata almalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Araba alacaklar dikkat! Kritik tarih geldi: İkinci elde fırsat
