Araç muayene ücretleri yeni yıl zammı belli oldu! İşte 2025 yılı Tüvtürk güncel fiyatları

05 Kasım 2024 11:48 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:52

TÜİK'in açıkladığı ekim 2024 enflasyon verileri doğrultusunda, 2025 yılında araç muayene ücretlerine gelecek zam oranı belli oldu. Tüvtürk 2025 araç muayene fiyatları ortaya çıktı. Türkiye'de araç muayene ücretlerinde 2025 yılı itibarıyla önemli bir artış bekleniyor. Bu kapsamda yeni yılda araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacak. İşte araç sınıflarına göre yeni ücretler.

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TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2024 enflasyon verilerinin ardından yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. Böylece araç muayene ücretlerine gelecek zam oranı da ortaya çıktı. 2025 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacak. Tüvtürk araç muayene fiyatları bu orana yeniden hesaplandı. İşte araçlar için yeni tutarlar.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2025

TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2024 enflasyon verilerine göre, 2025 yılında araç muayene ücretlerine ne kadar zam uygulanacağı açıklanmış oldu. Yeniden değerleme oranı, trafik cezaları ve MTV gibi araç sahiplerini ilgilendiren birçok kalemi etkileyecek. Bunun yanında araç muayene ücretleri de 2025 yılında artacak. Cumhurbaşkanı dokunuşu olmazsa tüm resmi ödemeler, 2025 yılı için yüzde 43,93 zamlanacak. Bu oran ile araç sınıflarına göre fiyatlar şekillendi.

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GÜNCEL MUAYENE ÜCRETLERİ