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 | İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat! Yeni uygulama bugün itibarıyla başladı: Tüm sürücüler etkilenecek

Bugünden itibaren araçlar için pert kurallarında önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, hasar oranı yüzde 60’ı aşan araçlar artık ağır hasarlı kabul edilecek. Ancak bazı hayati parçaların zarar görmesi durumunda bu orana bakılmaksızın araç doğrudan pert sayılacak.

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 10:08

Bugün itibarıyla, kazalı araçların perte ayrılma koşullarında köklü değişiklikler yürürlüğe girdi. Artık bir aracın pert sayılabilmesi için onarım maliyetinin aracın piyasa değerine oranı esas alınacak. Yeni sistem, hem sigorta şirketleri hem de araç sahipleri için net kurallar getiriyor. Kaza sonrası araç onarımlarında karar süreci artık tamamen eksper raporlarına dayanacak. Aracın onarım maliyeti, KDV dahil piyasa değerini geçerse, araç tam hasarlı (pert) kabul edilecek. Bu sınırın altında kalan araçlar ise onarılarak yeniden trafiğe çıkabilecek.

Araç sahipleri dikkat! Yeni uygulama bugün itibarıyla başladı: Tüm sürücüler etkilenecek

HASAR YÜZDE 60’I AŞARSA AĞIR HASAR

Yeni düzenlemeye göre, onarım maliyeti aracın piyasa değerinin yüzde 60’ını aştığında, araç ağır hasarlı sayılacak ve pert kaydı düşülecek. Bu sınırın altındaki hasarlar ise "tamir edilebilir" kabul edilecek.

Araç sahipleri dikkat! Yeni uygulama bugün itibarıyla başladı: Tüm sürücüler etkilenecek

KRİTİK PARÇALARDA ORAN ŞARTI YOK

Bazı temel parçalarda meydana gelen hasarlar için ise herhangi bir oran şartı aranmayacak. Bu parçalardan biri zarar gördüğünde araç doğrudan ağır hasarlı sayılacak. Bu kapsamda yer alan parçalar:

Taban sacı

Şasi kolları

Orta direkler ve marşpiyeller

Tavan sacı ve traversler

Elektrikli araç bataryası ve enerji sistemleri

Hava yastıkları ve emniyet donanımı

Elektrik tesisatı ve elektronik sistemler

Kamyon ve çekicilerde sürücü kabini

Araç sahipleri dikkat! Yeni uygulama bugün itibarıyla başladı: Tüm sürücüler etkilenecek

TAZMİNAT İÇİN TRAFİKTEN ÇEKME BELGESİ ŞART

Ağır hasarlı araçların tazminat süreci, ancak noterden alınan "trafikten çekme belgesi" ile başlatılabilecek. Eksperlerin vereceği kararlar nihai olacak; ne araç sahipleri ne de sigorta şirketleri bu kararları değiştiremeyecek.

Araç sahipleri dikkat! Yeni uygulama bugün itibarıyla başladı: Tüm sürücüler etkilenecek

EKSPER SÜRESİ 5 İŞ GÜNÜYLE SINIRLANDI

Bağımsız eksperler, hasarlı araçlara ilişkin raporlarını en geç 5 iş günü içinde Sigorta Bilgi Merkezi’ne iletmekle yükümlü olacak. Ağır hasar kapsamına girmeyen araçlar ise artık sigorta şirketleri tarafından hurda satış platformlarında değerlendirilemeyecek.

İKİNCİ EL PİYASASINDA FİYATLAR DÜŞECEK

Yeni düzenleme, ikinci el otomobil piyasasını da etkileyecek. Örneğin, piyasa değeri 1 milyon TL olan bir aracın 550 bin TL hasar kaydı bulunuyorsa, bu aracın ikinci el değeri benzerlerine göre yüzde 50’ye kadar daha düşük olabilir. Ağır hasar geçmişi olan araçların fiyatları, bu nedenle ciddi şekilde düşecek.

Araç sahipleri dikkat! Yeni uygulama bugün itibarıyla başladı: Tüm sürücüler etkilenecek

HASARLI ARAÇ ALINIR MI?

Her hasarlı araç riskli değil. Eğer şasi gibi taşıyıcı yapılara zarar gelmemiş, sadece kaporta aksamı hasar görmüşse ve onarım yetkili bir serviste yapılmışsa bu araçlar güvenle kullanılabilir. Ancak dış yüzey sacları kolay deforme olabildiğinden, kalitesiz onarımlar ileride ciddi sorunlara yol açabilir.

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