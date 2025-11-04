Araç sahiplerinin merak ettiği soru cevaplandı! 2026 yılında ne kadar MTV ödenecek?

Araç sahiplerinin merakla beklediği Yeniden Değerleme Oranı 3 Kasım Pazartesi günü itibariyle belli oldu. Buna göre MTV’den trafik cezalarına, pasaport ücretlerinden gelir vergisine kadar pek çok kalem ödemede yapılacak zam oranları da ortaya çıktı. Buna göre 2018 yılı Ocak ayından sonra trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçlar için ödenecek en düşük MTV 6 tutarı 6 bin 66 TL olacak. Ancak gözden kaçırılmaması gereken bir nokta da Cumhurbaşkanının bu oranları değiştirme konusunda inisiyatifi olduğu. Zira yönetmeliğe göre Cumhurbaşkanı Yeniden Değerleme Oranı ile yapılacak ödemeleri yüzde 50 artırma ve indirme hakkına sahip. İşte herhangi bir değişiklik olmazsa 2026 yılında yapılacak MTV ödemelerine ilişkin tablo.

EKİM AYI ENFLASYONU YENİDEN DEĞERLEME ORANINI BELİRLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Kasım Pazartesi günü ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre TÜFE geçtiğimiz ay yüzde 2,55 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 oldu.

TÜİK, Ekim ayında Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması ise yüzde 43.93 olarak açıkladı. Böylelikle araç sahiplerinin her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 taksit şeklinde ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi de belli olmuş oldu. Buna göre MTV hesabında kullanılan matrah değerleri de 2025'te yüzde 25.49 oranında artacak.

6 BİN TL’DEN AŞAĞI MTV KALMAYACAK

Ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerin MTV değişimlerine bakıldığında ise tablo net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ocak 2018 itibariyle trafiğe çıkan, motor hacmi 1.3 litrenin altında kalan ve vergisiz fiyatı 326 bin 196 bin TL'nin altında olanlar yeni yılda 6 bin 66 TL MTV ödeyecek.

Aynı zamanda 1-3 yaş aralığında olan ancak motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 326 bin 149 bin TL’yi aşmayan otomobiller için ise yeni yılda 10 bin 568 lira yıllık MTV ödenecek.

Aynı grupta yer alan ancak vergisiz fiyatı 326 bin 149 bin lira ile 571 bin 356 lira aralığında olan araçların MTV'si de yıl başından itibaren 11 bin 629 lira olacak. Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 571 bin 356 TL'yi geçen araçlar için ise 2026 yılı itibariyle 12 bin 690 TL MTV ödeyecek.

Aynı yaş aralığındaki otomobiller için ise en yüksek MTV tutarı 289 bin 503 TL olacak.

1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan araçların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacmi ile birlikte araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor, fakat trafiğe 2018 yılından önce tescili olan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve yaşa bakılıyor.

CUMHURBAŞKANI ORANLARI DEĞİŞTİREBİLİYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisinde uygulanacak zam oranı sadece Yeniden Değerleme Oranı ile belirlenmiyor. Cumhurbaşkanının da bu konuda karar verme hakkı bulunuyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında 2019 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olarak açıklansa da Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama ile MTV oranını yüzde 15.9’a indirmişti.

2020 yılında da MTV oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla yüzde 22.58’den yüzde 12’ye, 2022 yılında ise yüzde 36.2’den yüzde 25’e, 2023 yılında ise yüzde 122.93’ten yüzde 61.5’e düşürüldü.