19°
Ardahan ve Kars’ın ekonomik potansiyeli masaya yatırıldı

İhlas Medya Grubu'na ait Türkiye’de İş Dünyası Dergisi tarafından düzenlenen 'Anadolu Buluşmaları' programı Ardahan’da gerçekleşti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 16:56

Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda; Ardahan ve ’ın ekonomik potansiyeli, kalkınma hedefleri, stratejik projeleri ve iş dünyasına yönelik yeni fırsatlar ele alındı. Bölgenin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar ve iş birliği imkanları üzerinde duruldu.

Programın moderatörlüğünü gazeteci Celal Toprak üstlenirken; Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca konuşmacılar arasında yer aldı.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİSİ KATILIM SAĞLADI

Toplantıya ayrıca Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören, akademisyen Prof. Dr. Esfender Korkmaz ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Kars-Ardahan illerinin ortaklaşa bir proje yapması gerektiğini söyledi. Korkmaz, 2 ilin ortaklaşa projelerinin hayata geçirilmesiyle ve hayvancılık anlamında ekonomiye önemli katkılar sağlanacağını kaydetti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Ardahan’ın ekonomik anlamda dezavantajlara sahip bir ilimiz, sadece Ardahan değil, Kars, Ardahan, Iğdır, Türkiye’de maalesef ekonomik gelişmişlik endekslerinde gerilerde bir bölge, Ardahan da bunların başında bir bölge, bunların gelişiminde önemli etkenleri harekete geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Yoğun ilgi gören programın sonunda katılımcılara plaket verildi.

#Ekonomi
#kars
#tarım
#yatırım
#ardahan
#kalkınma yolu projesi
#İş Ortaklığı
#Ekonomi
