Asgari ücret için kritik tahmin! Cem Küçük canlı yayında oran verdi!

Asgari ücret zammı öncesinde tahminler gelmeye devam ederken, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında beklentisini açıkladı. "Siz şu anda asgari ücretin kaç lira olacağını söyleyebiliyor musunuz?" sorusuna net cevap veren Küçük, öngördüğü kritik oranı paylaştı. İşte detaylar...

komisyonunun zam görüşmeleri öncesi tahminler gelmeye devam ediyor. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TGRT Haber TV'de yayımlanan Taksim Meydanı programında asgari ücretle alakalı çarpıcı bir tahminde bulundu. TGRT Haber canlı yayınında hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in "Siz şu anda asgari ücretin kaç lira olacağını söyleyebiliyor musunuz bütçeyi görmeden?" sorusu üzerine Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük "Ben söylerim" cevabını verdi.

Asgari ücret için kritik tahmin! Cem Küçük canlı yayında oran verdi!

Küçük devamında “Yüzde 20… yüzde 25. Asgari ücrete yüzde 20-25 arasında zam bekliyorum. Geçen sene asgari ücret hedef enflasyona göre verildi. Bu sene YDO yüzde 25.9.. Asgari ücrete yüzde 20-25 arasında zam bekliyorum. Daha üstüne çıkmaz dedi"

Asgari ücret için kritik tahmin! Cem Küçük canlı yayında oran verdi!

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 ZAM YAPILIRSA KAÇ TL OLUR?

22 bin 104 TL olan asgari ücrete yüzde zam yapıldığı takdirde 2026 asgari ücret 26.524 TL olur.

Asgari ücret için kritik tahmin! Cem Küçük canlı yayında oran verdi!

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BEKLENİYOR

Diğer yandan gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılara çevrildi. Bununla ilgili de önemli bir gelişme yaşanmıştı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmama kararıyla ilgili, "Yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Biz katılmıyoruz. Ama asgari ücretlilerin problemini, sorunlarını her gün söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse gene Başkanlar Kurulu'nu toplarız. Kurul'un alacağı karara göre hareket ederiz" ifadelerini kullandı.

Peki, asgari ücret senaryoları neler?

Asgari ücret için kritik tahmin! Cem Küçük canlı yayında oran verdi!

İSA KARAKAŞ'TAN 40 BİN LİRA TEMENNİSİ

Asgari ücretin yasal hesaba göre çok daha yüksek bir seviyede olması gerektiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş "Asgari ücret yasaya göre 37 bin lira olması gerekiyor. Şubat ayında bu rakam 40 bin lira olması gerekiyor. Ancak işveren maliyeti, rekabet ve ekonomi programı dikkate alındığında artış oranı yüzde 30 civarında olur" dedi.

Asgari ücret için kritik tahmin! Cem Küçük canlı yayında oran verdi!

İŞ YATIRIM RAPORUNDA ORAN VERİLDİ

Türkiye gazetesinde yer alan ve İş Yatırım tarafından yayımlanan raporda, %2,55 olarak gelen ekim ayı verisinin beklentiden düşük geldiği hatırlatılarak, "2025 sonu için %32 olan enflasyon tahminimizde değişikliğe gitmiyoruz. Kasım ve Aralık enflasyon tahminlerimiz ise (sırasıyla %1,7 ve %0,9) yeterince iyimser. 2026 sonu için %22,5 enflasyon tahminimizde bir değişiklik yapmadan önce; 7 Kasım Cuma günü Enflasyon Raporu sunumunda çizilen patikayı, uygulanacak yeniden değerleme oranını ve asgari ücret zammını görmek istiyoruz." denildi. Zayıf gelen İSO İmalat PMI verisi, kasımda PPK toplantısı olmaması ve TCMB’nin genel yaklaşımı dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, "200 baz puanlık faiz indiriminin de ihtimal dışı olmadığını düşünüyoruz. %25’in altında kalır ve kamunun yönettiği mal ve hizmet fiyatlarına, 2026’da %16 olan hedeflenen enflasyon düzeyinde oran uygulanırsa, 200 baz puan indirim ihtimali de artacaktır." ifadelerine yer verildi.

Asgari ücret için kritik tahmin! Cem Küçük canlı yayında oran verdi!

ÖZGÜR ERDURSUN NET RAKAM VERDİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise Tgrthaber.com'a özel olarak yaptığı açıklamada, "Yıl sonunda yüzde 32 oranında enflasyon olur ise bugün en düşük emekli aylığı 16.881 TL iken, 19.092 TL'ye yükselir. Yüzde 33 oranında enflasyon olur ise bu durumda da en düşük emekli aylığı 19.241 liraya çıkar" diyerek kritik öngörülerini paylaştı.

