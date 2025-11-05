Asgari ücret zammında kritik tahmin! İsa Karakaş net rakam verdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber TV canlı yayınında asgari ücret, emekli maaşları ve vergi affı konularında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranının doğrudan etkili olmadığını hatırlatarak, "Asgari ücret analizi yaparken enflasyona endeksli olmadığını unutmamak lazım. İşveren kesiminin rekabet gücünü göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

İşverenlerin döviz kurlarının baskılanmasından dolayı zorlandığını vurgulayan Karakaş, "Döviz kurlarının baskılanması nedeniyle işverenler sıkıntıda. Asgari ücret artınca dolar bazında yüksek görünüyor ama satın alma yönünden işe yaramıyor" ifadelerini kullandı.

Hükümetin asgari ücreti belirlerken işsizliği önleme ve istihdamı koruma açısından hareket ettiğini belirten Karakaş, "Hükümetin asgari ücreti çalıştırması söz konusu değil ancak onlar işsizliği önleme açısından önemsiyor" dedi.

ASGARİ ÜCRET 40 BİN LİRA OLMALI

Asgari ücretin yasal hesaba göre çok daha yüksek bir seviyede olması gerektiğini belirten Karakaş "Asgari ücret yasaya göre 37 bin lira olması gerekiyor. Şubat ayında bu rakam 40 bin lira olması gerekiyor. Ancak işveren maliyeti, rekabet ve ekonomi programı dikkate alındığında artış oranı yüzde 30 civarında olur" dedi.

Karakaş, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 30 civarında olduğuna işaret ederek, "İşveren tarafında bakılınca döviz bazında 1000 dolar asgari ücret yükü olacak. Hükümet yeni teşviklerle bu maliyeti düşürürse asgari ücret daha da yükselir" diyerek öngörüsünü paylaştı ve "Benim öngörüm, en düşük 27 bin lira, en yüksek ise 29 bin lirayı geçmeyeceği yönünde" diye konuştu.

MAAŞ SİSTEMİ CAZİP HALE GELMELİ

Emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği konusunda da açıklamalarda bulunan Karakaş, uzun süre çalışanların sistemde kalmasının önemine dikkat çekerek, "2008 yılından sonra hükümet desteğini saymazsak 20 yıl çalıştıysanız bunun yüzde 40 oranında maaş bağlanacak. 10 bin civarı maaş alacaksınız dersek gençler sistemde kalır mı? 25 yıl çalıştın bugün alacağınız maaş 13 bin lira civarında. Bizim bu sistemi cazip hale getirmek için çalışılan yıla göre maaşın artması gerekiyor" dedi. Karakaş, çalışma süresi uzadıkça emekli maaşının da yükselmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ne kadar sistemde kalırsa o kadar yükselir maaş" olmasının sistemi daha cazip hale getireceğini ifade etti.

BAĞ-KURLULAR İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Karakaş, Bağ-Kur tescil mağdurlarına yönelik son yargı kararlarının önemli bir değişim yarattığını belirterek, "Bağ-Kurlular için tescil mağdurları açısından Yargıtay’dan verilen kararlar dönüm noktası oldu. Mahkemeye gidip kazanma olayı bitti. Yeni kararla prim yoksa ve ödeme yapmadıysan geriye dönük Bağ-Kur kaydı verilmiyor" dedi.

Ayrıca SSK ve Bağ-Kur affı konusunda muhalefet tarafından kanun teklifi verildiğini belirten Karakaş, "Hükümet bunu bir kerede yapacak. 2026 yılına doğru vergi affı olabilir" ifadelerini kullandı.