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 | Bengü Sarıkuş

Asgari ücrete zam geliyor mu?

2025 yılında değişen enflasyon rakamlarının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Asgari ücret için Temmuz ayında zam beklentisi var. Çalışanlar, sendikalar ve işverenler gözlerini Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevirdi. Peki kulislerde ne konuşuluyor?

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Asgari ücrete zam geliyor mu?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 11:27

TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından asgari ücrette zam beklentisi yeniden gündem oldu. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete iki defa ara zam yapılmıştı. 2025 yılı başında yüzde 30 oranında artışla 22 bin 104 TL olan asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.

2025 Ocak ayında yapılan zam sonrası asgari ücret 22 bin 104 TL olmuştu. Ancak TÜİK verilerine göre yılın ilk dört ayında enflasyon yüzde 12.76 olarak açıklandı. Nisan ayı enflasyon rakamları ise 5 Mayıs pazartesi günü açıklanacak.

Asgari ücrete zam geliyor mu?

SENDİKALAR ASGARİ ÜCRET ZAMMI TALEP EDİYOR

Türk-İş, DİSK gibi sendikalar 6 aylık enflasyon farkının çalışanlara tam yansıtılmasını talep ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin yaptığı açıklamasında "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde, çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz." demişti.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre; dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani 'açlık sınırı' 23,615 TL. Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için bir haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı yani 'yoksulluk sınırı' ise 76,922 TL olarak açıklanmıştı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 30,617 TL olarak belirlenmişti. Enflasyon oranındaki değişiklik ve TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından 22 bin 104 TL olan asgari ücrete ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi.

Asgari ücrete zam geliyor mu?

Artan kira ve gıda fiyatları da zam beklentisi açısından önem taşıyor. Temmuz zammı sadece bir ücret düzenlemesi değil; Türkiye’nin iç piyasa dengesi ve sosyal hayatına dokunacak bir güncelleme olarak görülüyor. Sürecin nasıl şekilleneceği, sadece bugünü değil önümüzdeki ayları da yakından etkileyecek.

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