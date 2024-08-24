Ayçiçeği ön alım fiyatı belli oldu! Trakya Birlik duyurdu

24 Ağustos 2024 13:19 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 13:27

Tekirdağ'ı fırtına vurdu ayçiçek tarlaları harap oldu! Yağ fiyatlarında zam için hazırlıklı oldun

Tekirdağ'ı fırtına vurdu ayçiçek tarlaları harap oldu! Yağ fiyatlarında zam için hazırlıklı oldun

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) 2024/2025 sezonunda üretici ortakları ile uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için ön alım fiyatının 20 bin TL/Ton olarak belirledi.

AYÇİÇEĞİ ÖN ALIM FİYATI AÇIKLANDI

Trakya Birlik tarafından oluşan piyasa koşulları çerçevesinde yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 20 bin TL/Ton avans ödemesinde bulunulması karar verildi.

TRAKYA BİRLİK AYÇİÇEĞİ FİYATINI AÇIKLADI MI?

Trakya Birlik, ayçiçeği avans alım fiyatlarını açıkladı.

Bu yılki ayçiçeği üretiminin, açıklanacak fark ödemesi ve alan bazlı desteklerin de etkisiyle üreticilerin sürdürülebilir gelir seviyesine erişmesinde önemli bir noktaya ulaşacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024/2025 sezonunda üretici ortaklarımıza uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için ön alım fiyatının 20 bin lira/ton olarak belirlenmesi karar altına alınmıştır.

Bu çerçevede ürün fiyatlarında istikrarlı bir seviyenin oluşması desteklenmektedir.

Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 44 yağ oranlı baz fiyata göre yüzde 1,5 oranında çarpan kullanılarak üretici ortaklarımızın teslim ettiği ürünlerin fiyatı hesaplanacaktır."