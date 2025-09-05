Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Bayraktar açıkladı: Oyuncu değişikliğine gideceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'da maden sahası gezisi gerçekleştirdi. Soma halkının merakla beklediği işletmenin yeniden faaliyete geç durumu hakkında bilgi paylaşan Bakan Bayraktar, yeni teşvik paketi hakkında da gelişmeleri paylaştı. İşte detaylar...

Bakan Bayraktar açıkladı: Oyuncu değişikliğine gideceğiz
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.09.2025
15:56
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
16:34

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan , Manisa'da Dereköy Maden Sahası'nda saha gezisi gerçekleştirdi ve gazetecilere gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin yeniden çalışmaya başlayacağını ve bu ay içinde netleşecek yeni işletmeciyle yoluna devam edeceğini bildirdi. İşte Bakan Bayraktar'ın konuşmasından satır başları....

Bakan Bayraktar açıkladı: Oyuncu değişikliğine gideceğiz

"Soma’da iyi bir işletmecilik olmadı; bir oyuncu değişikliğine gideceğiz. Bu santrali daha profesyonel işletecek bir oyuncu ve işleticiyle Soma yoluna devam edecek. Yerli kömürle alakalı yerli teşvik programı ile duruşumuzu koyuyoruz.

Madencimizin, çalışanımızın ücretini ödemeyenler bu teşviklerden istifade edemeyecek. Kamuya borcu olan şirketler de borcunu ödedikten sonra teşviklerden yararlanabilecek. Uzun yıllardan beri beklenen bir programdı. Bununla birlikte buradaki kardeşlerimiz işlerine devam edecek.

Bakan Bayraktar açıkladı: Oyuncu değişikliğine gideceğiz

Yerli kaynak çok önemli. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burası, Soma şehitlerimizin olduğu bir yer. İşin özünde çevre duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliğini dikkate alan bir mantıkla yürümek istiyoruz. Tüm madenlerimizde çalışan vatandaşımıza zarar gelmeden, iş sağlığına riayet ederek, sağlıkla çalışmalarımızı yapacağız inşallah."

TGRT Haber
