27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gözler 8 Eylül'e çevrildi: Türkiye ekonomisinin yol haritası çizilecek

Türkiye ekonomisinin üç yıllık ilerleme hedefini belirleyecek olan Orta Vadeli Programı 2025-2027, 8 Eylül’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında açıklanması öngörülüyor. Peki Orta Vadeli Program'ın hedefleri ne? 3 yıl sonra Türkiye ekonomisinin nerede olması bekleniyor? İşte tüm detaylarıyla OVP...

Gözler 8 Eylül'e çevrildi: Türkiye ekonomisinin yol haritası çizilecek
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 16:10

Türkiye ekonomisi için gelecek dönemin rotasını belirleyecek olan 'ın (OVP) 8 Eylül'de açıklanacağı ön görülüyor. Program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenecek toplantıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Peki Orta Vadeli Program nedir? ve neleri kapsıyor?

Gözler 8 Eylül'e çevrildi: Türkiye ekonomisinin yol haritası çizilecek

Orta Vadeli Program, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sık sık telaffuz edilen ve Türkiye ekonomisini bir sistem üzerine oturtarak enflasyonu düşürüp refah seviyesini artırmayı hedefleyen ekonomik programın bir sonraki aşaması olarak ön plana çıkıyor.

Gözler 8 Eylül'e çevrildi: Türkiye ekonomisinin yol haritası çizilecek

Türkiye'nin Orta Vadeli Programı (OVP) 2025-2027 yılları arasında uygulanacak ve ekonominin üç yıllık yol haritasını belirleyecek.

YENİ PROGRAM NELERİ KAPSIYOR?

Yeni açıklanacak programda , büyümeye yönelik politikalar, yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da OVP'de yer alacak.

Gözler 8 Eylül'e çevrildi: Türkiye ekonomisinin yol haritası çizilecek

2025-2027 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4,5, 2027'de ise yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "2026 senesini ekonomide de reform yılı olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz. Eylül ayının ilk haftasında üç yıllık vizyonla hazırlanan Orta Vadeli Program'ı kamuoyumuzla paylaşacağız." bilgisini vermişti.

Gözler 8 Eylül'e çevrildi: Türkiye ekonomisinin yol haritası çizilecek

Programa ilişkin çalışmaların ardından 2026 yılı bütçesine yönelik çalışmalar da hız kazanacak. Bütçe teklifi, 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak.

Piyasaların gözü ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunda olacak. Bu yıl 7'nci kez toplanacak Kurul, 11 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e düşürmüştü.

Gözler 8 Eylül'e çevrildi: Türkiye ekonomisinin yol haritası çizilecek

ORTA VADELİ PROGRAMDA HEDEFLER NE?

Enflasyon: 2025'te %17,5, 2026'da %9,7 ve 2027'de %7 olması öngörülüyor.

: 2025 için %4, 2026 için %4,5 ve 2027 için %5 hedefleniyor.

İşsizlik: 2025'te %9,6, 2026'da %9,2 ve 2027'de %8,8 olması bekleniyor.

İhracat: 2025'te 279,6 milyar dolar, 2026'da 296,1 milyar dolar ve 2027'de 319,6 milyar dolar olması hedefleniyor.

İthalat: 2025'te 369 milyar dolar, 2026'da 390,6 milyar dolar ve 2027'de 417,5 milyar dolar olması öngörülüyor.

