Gözler 8 Eylül'e çevrildi: Türkiye ekonomisinin yol haritası çizilecek

Türkiye ekonomisi için gelecek dönemin rotasını belirleyecek olan Orta Vadeli Program'ın (OVP) 8 Eylül'de açıklanacağı ön görülüyor. Program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenecek toplantıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Peki Orta Vadeli Program nedir? ve neleri kapsıyor?

Orta Vadeli Program, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sık sık telaffuz edilen ve Türkiye ekonomisini bir sistem üzerine oturtarak enflasyonu düşürüp refah seviyesini artırmayı hedefleyen ekonomik programın bir sonraki aşaması olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin Orta Vadeli Programı (OVP) 2025-2027 yılları arasında uygulanacak ve ekonominin üç yıllık yol haritasını belirleyecek.

YENİ PROGRAM NELERİ KAPSIYOR?

Yeni açıklanacak programda enflasyon, büyümeye yönelik politikalar, yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da OVP'de yer alacak.

2025-2027 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4,5, 2027'de ise yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "2026 senesini ekonomide de reform yılı olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz. Eylül ayının ilk haftasında üç yıllık vizyonla hazırlanan Orta Vadeli Program'ı kamuoyumuzla paylaşacağız." bilgisini vermişti.

Programa ilişkin çalışmaların ardından 2026 yılı bütçesine yönelik çalışmalar da hız kazanacak. Bütçe teklifi, 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak.

Piyasaların gözü ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunda olacak. Bu yıl 7'nci kez toplanacak Kurul, 11 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e düşürmüştü.

ORTA VADELİ PROGRAMDA HEDEFLER NE?

Enflasyon: 2025'te %17,5, 2026'da %9,7 ve 2027'de %7 olması öngörülüyor.

Büyüme: 2025 için %4, 2026 için %4,5 ve 2027 için %5 hedefleniyor.

İşsizlik: 2025'te %9,6, 2026'da %9,2 ve 2027'de %8,8 olması bekleniyor.

İhracat: 2025'te 279,6 milyar dolar, 2026'da 296,1 milyar dolar ve 2027'de 319,6 milyar dolar olması hedefleniyor.

İthalat: 2025'te 369 milyar dolar, 2026'da 390,6 milyar dolar ve 2027'de 417,5 milyar dolar olması öngörülüyor.