Bakan Bolat yıl sonu eflansyon hedeflerini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ziyaret ettiği Siirt’in hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de AK Parti’nin siyasi tarihinde özel bir öneme sahip olduğunu söyledi. Erdoğan’ın 9 Mart 2003’te Siirt Milletvekili olarak TBMM’ye girdiğini ve ardından Başbakan seçildiğini hatırlatan Bolat, “Bu yüzden Siirt’in kalbimizde ayrı bir yeri olmuştur” ifadelerini kullandı.

22 YILLIK DÖNEM “TÜRKİYE YÜZYILI”NIN TEMELİ

Son 22 yılı “Türkiye Yüzyılı” hedefinin başlangıcı olarak nitelendiren Bakan Bolat, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan savunma sanayine kadar birçok alanda büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti. Türkiye’nin dış ticarette ve uluslararası saygınlıkta önemli bir noktaya ulaştığını vurgulayan Bolat, enflasyonla mücadelede de kararlı bir duruş sergilendiğini dile getirdi. Bakan Bolat, "Enflasyonu yıl sonunda yüzde 20'lerin altına indireceğiz" ifadesini kullandı.

SİİRT’E 55,5 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI

Bakan Bolat, AK Parti iktidarı döneminde Siirt’in yatırımlardan büyük ölçüde faydalandığını belirterek, “Son 22 yılda Siirt’e 55,5 milyar liralık kamu yatırımı yapıldı. Altıncı bölge teşvikleriyle işverenlerin sigorta primlerini devlet üstlendi, istihdam arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu süreyi 14 yıla çıkardı” dedi.

ESNAF VE İHRACATÇIYA YENİ DESTEKLER

Siirt’te 73 ihracatçı ve 5 bin 149 esnaf bulunduğunu kaydeden Bolat, “Geçen yıl ihracatçılarımıza 33,5 milyon dolar Eximbank kredisi sağladık. Esnafımıza bugüne kadar 1,7 milyar lira kredi verildi. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Pazartesi gününden itibaren Siirt esnafımız için toplam 100 milyon liralık kredi paketi gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

SİİRT FISTIĞINA LİSANSLI DEPO GELİYOR

Kent ekonomisinin en önemli ürünlerinden biri olan Siirt fıstığı için de çalışma başlattıklarını söyleyen Bakan Bolat, “Siirt fıstığının hijyenik şartlarda saklanması ve değerinde satılması için lisanslı depo kurulacak. Fizibilite çalışmaları tamamlandı, en kısa sürede inşaata başlanacak” ifadelerini kullandı.

KADIN KOOPERATİFLERİNE HİBE VE DESTEK

Bakan Bolat, kadın kooperatiflerine üretim amacıyla kurulacak tesislere hibe, fuar desteği ve personel istihdam desteği sağlanacağını da duyurdu.