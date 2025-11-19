Kara Cuma resmen kaldırıldı, Kasım ayının yeni adı belli oldu!

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye e-Ticaret Haftası, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla, 21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin detayları Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu ve paydaş kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Karaboğa, Türkiye e-Ticaret Haftası ile birlikte büyük bir e-ticaret festivalinin gerçekleştirileceğini belirterek, "Türkiye'nin ilk kez yurt dışı menşeli olmayan bir ticaret haftası olacak. 'Kara Cuma' diye nitelendirmeyeceğiz artık bu haftayı. Kasım artık 'Türkiye Alışveriş Festivali' olarak anılacak. Bu anlamda da tüketicilerimize güzel indirimler sunulacak." diye konuştu.

Dijital dönüşüm ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle tüketici ve üreticilerin geleneksel alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Karaboğa, "Artık tüketiciler zaman ve mekana bağlı kalmadan alışveriş yapabilmekte, üreticiler ise e- ticaretin sunduğu fırsat eşitliği sayesinde hem başka şehirlere hem de yurt dışına ürünlerini rahatlıkla satabilmekte. Hızla değişen ticari koşullar piyasanın düzenlenmesini de gerektirmekte." ifadelerini kullandı.

"E-TİCARETİ GÜÇLENDİRME PROJESİ OLUŞTURDUK"

Karaboğa, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ile elde edilen verilerle, "Türkiye'de E-ticaret'in Görünümü Raporu"nu yayınladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Raporumuzda oluşturulan e-ticaret uyum endeksi sayesinde illerimizdeki e-ticaret faaliyet yoğunluğunu ölçtük ve yoğunluğu düşük olan illerimiz için e-Ticareti güçlendirme projesi oluşturduk. Aralık ayı içerisinde öncelikle 30 ilde çalışmalara başlayacağız. E-ticaretin festival ayı olan kasımda toplum genelinde e-ticaret bilincini yaygınlaştırmak, KOBİ'lerin e-ticaret kapasitelerini güçlendirmek, programda yer verdiğimiz başarı hikayeleriyle sektöre yeni katılımcılar sağlamak, yapay zeka uygulamaları, sürdürülebilir e-ticaret gibi yükselen kavramları, konuşmak, tartışmak, ülkemize ait yerli bir e-Ticaret Haftası kazandırmak istedik."

2024 yılı verilerine göre e-ticaret hacminin 3 trilyon lirayı aştığına işaret eden Karaboğa, "Dolar bazında 90 milyar dolara ulaştı. 5,9 milyar işlem adedine ulaşan e-Ticaret, genel ticaretin yüzde 19,1'idir. Yani her 5 ticari işlemin 1'i artık e-ticarettir." şeklinde konuştu.

"EN YOĞUN TİCARET HACMİ, CUMARTESİ GÜNLERİ 10.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA"

Karaboğa, 601 bin satıcının e-ticaret faaliyetinde bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu işletmelerin çok büyük bir kısmının küçük ölçekli şahıs işletmesi olması uyum açısından ülkemiz için sevindiricidir. Tüketicilerimizin yoğun ilgi gösterdiği hızlı ticaret hacmi yüzde 98 artarak 250 milyar liraya ulaşmış genel ticaret hacminin yüzde 8,3'ünü oluşturmuştur. Sürdürülebilir e-ticaret ise 10 milyar lira olarak gerçekleşti. En yoğun ticaret hacmi, cumartesi günleri 10.00-19.00 saatleri arasında yapılmış, hafta içi saat 20.00'den sonra verilen siparişlerde de ciddi artışlar gözlenmiştir. Dijital ticarette talep oluşturanların büyük kısmı 20-44 yaş grubu arasında."

Etkinlikte pek çok panelin düzenleneceği bilgisini veren Karaboğa, çok sayıda startup ve teknokentin yeni ürünlerini sergileyeceğini ve yeni iş fırsatları oluşturulacağını söyledi.

KARA CUMA GİTTİ YERİNE FESTİVAL AYI GELDİ

Çağatay Yasin Karaboğa, festivale ilişkin, "Artık, festival tarafını her yıl, Türkiye e-Ticaret Haftası'nı da iki yılda bir yapmayı planlıyoruz. 'Kara Cuma' Türkiye'ye ait bir kavram değil. Biz kasım ayını artık Ticaret Bakanlığının festival ayı olarak lanse etmek istiyoruz." diye konuştu.

"REKABET OLSUN AMA ADİL REKABET OLSUN"

ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu ise e-ticaretin artık çok kapsayıcı, 7'den 70'e herkesi kapsayan bir ekosistem olduğunu vurgulayarak, "Burada da içeride büyümeden dışarıda yol almanın da mümkün olmayacağını biliyoruz. E-ticaret yurt içinde 100 milyar dolarlara yaklaşan bir ekosistem haline geldi. Ticaret Bakanlığı çeşitli desteklerle, bu tür organizasyonlarla bu ekosistemin büyümesine büyük fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevikoğlu, yurt dışı alışveriş sitelerindeki gümrük muafiyetlerine ilişkin soruya, "Sektör olarak yakından takip ediyoruz bu konuyu. Avrupa Parlamentosu tarafıyla da görüştük. Adil olduğu sürece bizim için bir problem yok. Rekabet olsun ama adil rekabet olsun. Bu adil olduğu sürece, bu ülkede bir temsilcileri olduğu sürece bizim bunlara bir itirazımız yok." yanıtını verdi.

Çevikoğlu, kasım indirimlerine yönelik soru üzerine şunları kaydetti: "Artık tüm aya yayıldığı için biraz daha rahat geçiyor. Kargo, lojistik tarafında eski yıllarda yaşanan problemler yaşanmıyor. Hem o sektörler kendini adapte ettiler hem de kampanyalar yayıldığı için bir aylık bazda gidiyor. Adetsel olarak artışlar var, rakam olarak artışlar var. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 30-40'ın üzerinde büyüyeceğimizi düşünüyoruz. E-ticaret hacminde öngördüğümüz 5 trilyon liranın, 500 milyar liradan fazlasının kasım ayında olmasını bekliyoruz."