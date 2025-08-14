Bakan Göktaş duyurdu: Deprem ve yangından etkilenenler için 10 milyon lira kaynak

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik deprem ve Çanakkale'deki orman yangınlarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Bakan Göktaş, deprem ve yangından etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarıldığını söyledi.

Çanakkale'ye 6 milyon lira, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine ise 4 milyon lira kaynak ayırıldı. Göktaş açıklamasında "Deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.