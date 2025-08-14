Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakan Göktaş duyurdu: Deprem ve yangından etkilenenler için 10 milyon lira kaynak

Balıkesir'de meydana gelen 6,1'lik depremden ve Çanakkale'de orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için 10 milyon lira kaynak ayırıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 11:48

Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik ve 'deki orman yangınlarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Bakan Göktaş, deprem ve yangından etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarıldığını söyledi.

Çanakkale'ye 6 milyon lira, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine ise 4 milyon lira kaynak ayırıldı. Göktaş açıklamasında "Deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

