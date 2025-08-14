Otomotiv devi BYD’den güçlü hibrit atağı! Sektörde dengeler değişecek

Çin pazarında Chaser 05 adıyla bilinen model, Tayland’daki üretim hattından çıkan ilk sağdan direksiyonlu BYD aracı oldu. Bu hamle, markanın Güneydoğu Asya pazarındaki varlığını güçlendirme hedefinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

SEAL 5 DM-İ TANITILDI

8 Ağustos’ta görücüye çıkan Seal 5 DM-i, Premium ve Standart olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunuldu. Premium paket, 769 bin 900 Tayland bahtı (yaklaşık 23 bin 730 dolar / 965 bin TL) başlangıç fiyatına sahip. Lansmana özel kısa süreli kampanya ile fiyat 699 bin 900 baht seviyesine çekildi. Standart versiyonun fiyatı ise rakip markaların fiyat politikaları netleştikten sonra duyurulacak.

RAYONG TESİSİNDE ÜRETİM

BYD Tayland Genel Müdürü Ke Yubin, aracın Rayong’daki tesiste üretilmesinin, şirketin Tayland’ın üretim kapasitesine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Marka, Tayland pazarında bugüne kadar 90 binden fazla araç sattı. BYD, ülkenin yeni enerji araçları (NEV) pazarında lider konumda olduklarını belirterek, bölgede 9 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.