Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Otomotiv devi BYD’den güçlü hibrit atağı! Sektörde dengeler değişecek

Çinli otomobil üreticisi BYD, Güneydoğu Asya’daki ürün yelpazesini genişletme hamlelerine devam ediyor. Marka, Tayland’da yerli üretimle banttan indirdiği Seal 5 DM-i hibrit sedanı resmi olarak satışa çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Otomotiv devi BYD’den güçlü hibrit atağı! Sektörde dengeler değişecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 11:23

Çin pazarında Chaser 05 adıyla bilinen model, ’daki üretim hattından çıkan ilk sağdan direksiyonlu aracı oldu. Bu hamle, markanın Güneydoğu Asya pazarındaki varlığını güçlendirme hedefinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Otomotiv devi BYD’den güçlü hibrit atağı! Sektörde dengeler değişecek

SEAL 5 DM-İ TANITILDI

8 Ağustos’ta görücüye çıkan Seal 5 DM-i, Premium ve Standart olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunuldu. Premium paket, 769 bin 900 Tayland bahtı (yaklaşık 23 bin 730 dolar / 965 bin TL) başlangıç fiyatına sahip. Lansmana özel kısa süreli kampanya ile fiyat 699 bin 900 baht seviyesine çekildi. Standart versiyonun fiyatı ise rakip markaların fiyat politikaları netleştikten sonra duyurulacak.

Otomotiv devi BYD’den güçlü hibrit atağı! Sektörde dengeler değişecek

RAYONG TESİSİNDE ÜRETİM

BYD Tayland Genel Müdürü Ke Yubin, aracın Rayong’daki tesiste üretilmesinin, şirketin Tayland’ın üretim kapasitesine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Marka, Tayland pazarında bugüne kadar 90 binden fazla araç sattı. BYD, ülkenin yeni enerji araçları (NEV) pazarında lider konumda olduklarını belirterek, bölgede 9 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur maaş zammı için kritik pazarlık! Refah payı veya taban artışı olacak mı? Özgür Erdursun çok net açıkladı
Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu
ETİKETLER
#Otomobil
#byd
#byd
#elektrikli araç
#tayland
#Nevruz Bayramı
#otomobil üreticisi
#Sağdan Direksiyonlu Araç
#Rayong
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.