Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Koç Üniversitesi’nin Konda Araştırma Şirketi’yle yaptığı Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin Haziran 2025 sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, vatandaşın enflasyon beklentisindeki düşüş devam etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 10:46

Koç Üniversitesi Hanehalkı Beklenti Anketi'nin ağustos ayı sonuçları paylaşıldı. Ağustos ayındaki sonuçlar vatandaşın enflasyondaki düşüş beklentisinin devam ettiğini gözler önüne serdi. Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ortalama yüzde 59 oldu. Temmuz ayında bu oran yüzde 61 olarak açıklanmıştı.

Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Yıl sonu ise temmuz ayındaki yüzde 65'ten yüzde 62'ye geriledi. Geçmiş 12 ay için enflasyon hissiyatı ise temmuzdaki yüzde 71 seviyesinden yüzde 69'a geriledi.

Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

YATIRIMCININ TERCİHİ YİNE ALTIN VE DÖVİZ OLDU

Ankette ağustos ayında da, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi anket katılımcılarına önümüzdeki 12 ay içinde tasarruflarını hangi araçlarda değerlendirmeyi planladıkları soruldu. Anket sonuçlarında altın ve döviz tercihlerinin gücünü korumaya devam etmesi, hanehalkı nezdinde dolarizasyon eğiliminin canlı kaldığına işaret etti.

Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Ekonomi politikalarına duyulan güven ile enflasyon beklentileri arasındaki ilişki incelendiğinde, güven düzeyi ve enflasyon beklentileri arasındaki ters ilişki belirgin şekilde gözlendi. Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin genellikle yüzde 50 civarında bir taban ve yüzde 65 civarında bir tavan arasında yoğunlaştığı gözlemlendi.

Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentileri ev sahipliğine göre gruplandırıldığında kiracı olup olmamanın enflasyon beklentileri üzerinde belirgin bir fark yaratmadığı göze çarptı.

Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Katılımcılar gelir seviyelerine göre gruplandırıldığında, en düşük gelir grubunun 12 ay ileriye yönelik ortalama enflasyon beklentilerinin yüksek gelir gruplarına kıyasla Ağustos ayında da daha düşük seyrettiği gözlemlendi. Bu durum, enflasyonun neden olduğu satın alma gücü kaybının ve gelir dağılımındaki bozulmanın orta ve üst gelir gruplarında daha yoğun hissedildiğini düşündürdü.

Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Anket verileri, katılımcıların eğitim düzeylerine göre enflasyon beklentilerinde farklılaşan eğilimlere de işaret etti. Lise altı grubun enflasyon beklentilerinin üniversite mezunlarının enflasyon beklentilerinden daha yüksek olması eğitim seviyesi düştükçe enflasyon beklentilerinin yükseldiğini tespit eden literatür ile tutarlı olduğu görüldü.

Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Üniversite mezunlarının beklentilerinin lise mezunlarına kıyasla daha yüksek seyretmesi, kısmen yüksek eğitim düzeyinin daha yüksek gelirle ilişkilendirilmesiyle ve önceki analizde ortaya konan yüksek gelir gruplarının ağustos ayında görece daha yüksek enflasyon beklentilerine sahip olmalarıyla açıklanabilir. Ancak, bu tek başına yeterli bir açıklama sunmaz. Üniversite mezunlarının daha fazla ekonomik ve politik bilgiye erişimi olması, beklentilerini şekillendiren farklı haber kaynaklarını takip etmeleri, ya da toplumsal kutuplaşma gibi faktörlerin de bu ayrışmada rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur maaş zammı için kritik pazarlık! Refah payı veya taban artışı olacak mı? Özgür Erdursun çok net açıkladı
Memur olmak isteyenler dikkat! 52 kamu kurumu personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri
ETİKETLER
#enflasyon
#enflasyon beklentileri
#enflasyon beklentisi
#enflasyon beklentisi
#2025 Enflasyonu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.