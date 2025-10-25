Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Şimşek açıkladı: Reeskont kredi limiti 15 kat artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek reeskont kredilerinin limitinin yükseltilmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL’ye 15 kat yükselttik. Yabancı para reeskont toplam limiti 1 milyar dolara çıkarıldı. Eximbank'ın sermayesi 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar TL’ye ulaştı" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2025
11:50
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
11:53

Hazine ve Maliye Bakanı , rekabet gücünü ve verimliliği artırmak için üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredi faizlerinin düşürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz. Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz. Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL’ye 15 kat yükselttik. Yabancı para reeskont toplam limiti 1 milyar dolara çıkarıldı. Eximbank'ın sermayesi 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar TL’ye ulaştı.

Bu sene Eximbank’ın ihracatçılarımıza nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz. Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

https://x.com/memetsimsek/status/1982004857041993793

