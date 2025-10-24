Menü Kapat
20°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gayrimenkul sektöründen 'Yüzyılın Konut Projesi'ne destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' tanıtım töreninde beklenen açıklamayı gerçekleştirdi. Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı, uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olması planlanan projeyle, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, güvenli ve sağlam kiralık konutlara erişimin kolaylaştırılması planlanıyor. Gayrimenkul sektörünün temsilcilerinden de projeye destek geldi. İşte detaylar...

Gayrimenkul sektöründen 'Yüzyılın Konut Projesi'ne destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu eliyle inşa eden Bakanlık, bu kez Türkiye tarihinin "en büyük" projesini hayata geçirecek.

Gayrimenkul sektöründen 'Yüzyılın Konut Projesi'ne destek

"Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen, sloganı "Ev Sahibi Türkiye" olarak belirlenen proje kapsamında TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı, uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olması planlanan projeyle, 'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, güvenli ve sağlam kiralık konutlara erişimin kolaylaştırılması planlanıyor. Gayrimenkul sektörünün temsilcilerinden TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği 'Yüzyılın Konut Projesi'ne destek geldi.

Gayrimenkul sektöründen 'Yüzyılın Konut Projesi'ne destek

GYODER BAŞKANI NEŞECAN ÇEKİCİ: 10 YILLIK PLAN YAPILMALI

GYODER başkanı Neşecan Çekici, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın detaylarını açıkladığı ‘Yüzyılın Konut Projesi’nin sektörümüz açısından da oldukça kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın demografik kodları da iyi okuduğunu düşünüyorum. 500 bin konutun 5’te 1’inin İstanbul ve gençler olması bu anlamda önemli. Diğer segmentasyonlar da doğru kurgulanmış görünüyor. Pozitif ayrım yapılan şehirler konusunda da çok sevindik. Konut üretmek değil yaşam biçimi üretmekle ilgili de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın mesajlarına çok sevindik. Özel sektör olarak biz de bu anlamda neler yapmalıyız, örnekleriyle ilerlememiz tamamlayıcı olur. Bir yanda dönüşüm bir yanda da finansman sorunu düşünüldüğünde 10 yıllık bir konut politikası oluşturulmamız gerekiyor. TOKİ, 1 milyon 740 bin konutu teslim etti, 280 bin konutun inşası sürüyor. Ama TOKİ’nin yanı sıra özel sektörün de nasıl işin içine girebileceğini düşünüyoruz. Arsa, finansman, tasarım, konut tipleri net olarak planlanmalı. Bu amaçla kamu, özel sektör ve STK’ların katılacağı bir ‘Türkiye Konut Politikası Platformu’ oluşturulması gerekiyor. Biz de üç yıldır bu konunun altını çiziyoruz ve gelenekselleşen zirvelerimizde buna hep dikkat çekiyoruz. Bu modelin temel amacı, kira fiyatlarını yarıya indirmek ve kentsel dönüşüme zemin hazırlamak. Kamunun kiraya veren konumunda olduğu bu modelde, arsa maliyetlerini düşürerek konut üretim maliyetlerini dengelemeye çalışıyoruz" dedi.

Gayrimenkul sektöründen 'Yüzyılın Konut Projesi'ne destek

Şu anda Türkiye’de arsa maliyetleri, toplam maliyetin ortalama yüzde 50'sine denk geldiğini belirten Çekici, "Bu oran Avrupa’da yüzde 20’ler civarında. Devletin elindeki arsalar, gayrimenkul geliştiricilerine belli bir proje dönemi için ödünç verilirse ve kamu–özel işbirliği yöntemi ile ve seri bir üretim mantığıyla üretim yapılsa on binlerce konut inşa edilebilir. Bu model çerçevesinde yap-işlet-devret modeliyle bireysel değil kamusal kiraya veren yapısını oluşturuyoruz ve kiracıyla kiraya veren arasındaki problemleri ortadan kaldırıyoruz. Arsa maliyeti sebebiyle oluşan fark kiraları da yarı yarıya düşürüyor. Kamunun kiraya veren konumunda olduğu bu modelin finansmanını, sermaye piyasası enstrümanlarını da içine alan çeşitli senaryolarla destekledik. Yani finansman için de devlete yük olmuyoruz; devletten bir tek şey istiyoruz: ‘Arsa’. Bu projeyi hayata geçirebilirsek hem konut üretim sürecini hızlandırabilir hem de kira fiyatlarını regüle ederek krize çözüm getirebiliriz. Nisan ayında GYODER Zirvesi’nde yine ana konumuz bu yani konut politikası olacak" diyerek desteğini duyurdu.

Gayrimenkul sektöründen 'Yüzyılın Konut Projesi'ne destek

FUZUL İNŞAAT KİRALIK KONUT ÜRETECEK

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal: Biz de kiralık konut tarafında proje geliştireceğiz

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bugün detaylarını paylaştığı ‘Yüzyılın Konut Projesi’ / 500 bin Sosyal Konut’un sektör açısından önemi büyük. Bunun erişilebilir konut tarafında sadece İstanbul’da değil, ülke genelinde bir fitili ateşlemesi anlamında da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bizim de özel sektör olarak, bu anlamda halihazırda çalışmalarımız var. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanı’mızın açıkladığı ‘Yüzyılın Konut Projesi’ni özel sektörün de desteklemesi. Biz kiralık konut tarafında arz eksikliğinin uzun zamandır farkındayız, 1 yıldan fazladır çalışıyoruz. Bu işi sadece kamunun sırtlaması yeterli olmaz, bizler de üstümüze ne düşüyorsa yapmalıyız. Biz çalışmalara başladık. Bu kiralık konutların arzını geliştirecek bir fon yapısını tasarladık. Kiralık konutların zaman içerisinde kiracısına tahsisini de içine alan bir modelleme geliştirdik. Büyük ölçüde tamamladık. İnşallah 2026 yılı itibariyle biz de bu işin startını vereceğiz. İnşallah, bu konuda özel sektör adına örnek bir girişimi başlatmış olacağız" dedi.

