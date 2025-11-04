Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 yıllık enflasyon ise 32.87 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: ''Program sonuç veriyor, enflasyonda düşüş var 1-2 aylık yavaşlama normal. Önemli olan trendin nereye gittiğidir. Gıda kaynaklı geçici bir şok var. Kuraklık ve don olayı yaşadık. Dezenflasyon hızı başlangıçta güçlü olur, zamanla yavaşlar bunu öngörüyoruz. Enflasyon, bu sene neden yüzde 30'da kalacak diye sorarsanız, kuraklık ve don sebepli gıda şoku diyebiliriz.''

